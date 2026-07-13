Απαντήσεις τώρα για τα Νοσοκομεία της Πελοποννήσου: Χάθηκε η Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό

Στις 18 Ιουνίου 2026 ανακλήθηκε η ένταξη του έργου «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για όλα τα Νοσοκομεία», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5224753, επειδή δεν υλοποιήθηκε μέσα στο χρονοδιάγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το έργο είχε αρχικό προϋπολογισμό 77,872 εκατ. ευρώ. Η απένταξη σημαίνει ότι χάθηκε η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το μέρος του έργου που δεν είχε υλοποιηθεί ή δεσμευτεί εγκαίρως.

Για τα νοσοκομεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου είχε προβλεφθεί ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός συνολικής αξίας τουλάχιστον 2.087.412,83 ευρώ ως ακολούθως:

Νοσοκομείο Καλαμάτας – 1.054.000 ευρώ

• Αξονικός τομογράφος 128 τομών – 744.000 ευρώ

• Βρογχοσκοπικό σύστημα – 223.200 ευρώ

• Καρδιολογικός υπέρηχος – 86.800 ευρώ

Νοσοκομείο Κορίνθου – 463.012,83 ευρώ

Προβλέπονταν, μεταξύ άλλων, φορητό ψηφιακό ακτινογραφικό, ενδοσκοπικός πύργος Full HD, υπέρηχοι, ψυγείο αίματος, αποψύκτης πλάσματος, κλίνες αναζωογόνησης, βιντεολαρυγγοσκόπιο και φορητοί αναπνευστήρες.

Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης – 260.400 ευρώ

• Φορητό ψηφιακό ακτινογραφικό

• Γαστρεντερολογικός ενδοσκοπικός πύργος Full HD

Νοσοκομείο Μολάων – 161.200 ευρώ

• Καρδιολογικός υπέρηχος

• Γυναικολογικός υπέρηχος

Νοσοκομείο Άργους – 148.800 ευρώ

• Φορητό ψηφιακό ακτινογραφικό

• Γυναικολογικός υπέρηχος

Η απένταξη του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης αφήνει χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση όσα μηχανήματα δεν είχαν συμβασιοποιηθεί εγκαίρως.

Το Υπουργείο Υγείας, η 6η ΥΠΕ και η ΕΚΑΠΥ οφείλουν να απαντήσουν ξεκάθαρα:

1.Έχουν ήδη εξασφαλιστεί κάποια μηχανήματα ή έχουν χαθεί όλα από το Ταμείο Ανάκαμψης ;

2.Θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους;

3.Πότε θα παραδοθούν στα νοσοκομεία της Πελοποννήσου;

4. Ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση και την απώλεια ευρωπαϊκής χρηματοδότησης;

Οι πολίτες δεν πρέπει να πληρώσουν δύο φορές: μία με την απώλεια των ευρωπαϊκών κονδυλίων και μία μέσω του κρατικού προϋπολογισμού.

Στον τομέα της Υγείας το «δεν προλάβαμε» δεν είναι δικαιολογία. Αποτελεί πολιτική και διοικητική αποτυχία που απαιτεί άμεσες απαντήσεις.