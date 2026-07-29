ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Παρεμβάσεις 1.355.000 ευρώ για το οδικό δίκτυο Ταΰγετου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο εγκρίνει κατά πλειοψηφία την προσφυγή στη συγκεκριμένη διαδικασία, ανοίγοντας τον δρόμο για παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.355.000 ευρώ στην ευρύτερη περιοχή της Αλαγονίας έως τα όρια του νομού Μεσσηνίας.

Η συζήτηση αναπτύσσεται με αφορμή την εισαγωγή του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, καθώς οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης εκφράζουν επιφυλάξεις για την καθυστέρηση, ενώ επισημαίνουν ότι η περιοχή βρίσκεται εδώ και μήνες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η σύμβουλος της Νέας Πελοποννήσου Ντίνα Νικολάκου ανάφερε ότι ο νόμος επιτρέπει τη συγκεκριμένη διαδικασία σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, τονίζοντας την ανάγκη να αξιοποιηθούν τα διαθέσιμα κονδύλια και να κληθούν τουλάχιστον τρεις εργολάβοι για λόγους διαφάνειας.

Ο επικεφαλής της Πρώτα η Πελοπόννησος Μανώλης Μάκαρης εξε΄φρασε προβληματισμό για το κατά πόσο το ποσό επαρκεί για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος και ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων.

Ο επικεφαλής της Πελοπόννησος Αφετηρία Ζωής Δημήτρης Κουτσούλης διερωτήθηκε γιατί χρειάστηκαν έξι μήνες μέχρι να εισαχθεί το θέμα προς έγκριση.

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Νίκος Κουτουμάνος δηλώνει «λευκό», ασκώντας κριτική τόσο για την καθυστέρηση όσο και για το ύψος της χρηματοδότησης, ενώ εκφράζει τη διαφωνία του με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Απαντώντας στην κριτική, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος εξηγεί ότι η προσφυγή στο άρθρο 32 γίνεται τώρα, καθώς πρόσφατα εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση του έργου. Παράλληλα, υπενθυμίζει τη δέσμευση της περιφερειακής αρχής ότι καμία τέτοια εξαιρετική διαδικασία δεν προχωρά χωρίς προηγούμενη έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός διαβεβαιώνει ότι η διαδικασία θα γίνει με πλήρη διαφάνεια και ότι θα ζητηθούν τουλάχιστον τρεις προσφορές από εξειδικευμένους αναδόχους. Ανακοινώνει επίσης ότι η Περιφέρεια προετοιμάζει συνολική μελέτη για την προληπτική συντήρηση του οδικού δικτύου του Ταΰγετου, με στόχο την ένταξή της σε χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στα επικίνδυνα σημεία κατολισθήσεων σε μήκος περίπου 15 χιλιομέτρων, από το Τουριστικό έως τις Λίμποβες, με στόχο να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών πριν από την έναρξη της χειμερινής περιόδου.