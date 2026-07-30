Περιφερειακή Επιτροπή: Προτάσεις 5,8 εκ. ευρώ για έργα οδικής ασφάλειας

Οι παρεμβάσεις θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Πελοποννήσου 2026-2030 και ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των μετακινήσεων και την προστασία πολιτών και υποδομών. Στο πλαίσιο των αποφάσεων εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης ύψους 700.000 ευρώ για τον καθαρισμό και τη συντήρηση ρεμάτων και χειμάρρων στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, καθώς και πρότασης 600.000 ευρώ για αντίστοιχες εργασίες καθαρισμού και συντήρησης υδατορεμάτων στη Μεσσηνία.

Παράλληλα, δρομολογούνται έργα αναβάθμισης του οδικού δικτύου με πρόταση 1,3 εκατ. ευρώ για τον ανασχεδιασμό, την αναβάθμιση και την κατασκευή ισόπεδων οδικών κόμβων στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας και πρόταση 1,9 εκατ. ευρώ για αντίστοιχες παρεμβάσεις στη Λακωνία. Επιπλέον, εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης ύψους 700.000 ευρώ στο Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030 για την αποκατάσταση υποδομών που έχουν υποστεί ζημιές από φυσικές καταστροφές, καθώς και πρόταση 600.000 ευρώ για καθαρισμό, συντήρηση και αποκατάσταση υδατορεμάτων και τεχνικών έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, με στόχο την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας.

Σύμφωνα με την περιφερειακή αρχή, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, την πρόληψη φυσικών κινδύνων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους για έργα που χαρακτηρίζονται ως ώριμα προς υλοποίηση.