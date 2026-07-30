Εκδηλώσεις στη Μάνη

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης και το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας συνεχίζουν δυναμικά τις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις του Kardamili Art Doc Festival 2026. Με όχημα το πρωτοποριακό Solar Van - το κινητό, ηλιακό σινεμά που λειτουργεί αποκλειστικά με καθαρή ενέργεια- οι προβολές και τα εκπαιδευτικά εργαστήρια φέρνουν τον κινηματογράφο, την τέχνη και τη δημιουργική απασχόληση στην καρδιά των χωριών της περιοχής.

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών έχει ως εξής: Σάββατο 1 Αυγούστου: 21:00, Μηλέα (Πλατεία), «Η ζωή αξίζει μονάχα αν τη μοιράζεσαι» (60’) του Γιάννη Ξηρουχάκη. Κυριακή 2 Αυγούστου: 11:00 π.μ., Σταυροπήγιο (Πλατεία), Παιδική Μουσική Διαδραστική Συναυλία από την ομάδα Tsiki Bom. 21:00, Ρίγκλια (Πλατεία), «Η Νοσταλγός» (82’, 2004) της Ελένης Αλεξανδράκη. Δευτέρα 3 Αυγούστου: 21:00, Νιοχώρι (Πλατεία), «Μ’ αρέσουν οι καρδιές σαν τη δική μου» (66’) του Γιώργου Ζέρβα. Τετάρτη 5 Αυγούστου: Θαλάμες (Σχολείο), 17:00–19:00, Περιβαλλοντικό εργαστήρι για παιδιά. 21:00, «Μαγική Πόλη» (80’, 1954) του Νίκου Κούνδουρου. Πέμπτη 6 Αυγούστου: Καστανιά (Πλατεία), 17:00–19:00, Περιβαλλοντικό εργαστήρι για παιδιά. 21:00, «Η μητέρα του σταθμού» (80’) της Κωστούλας Τωμαδάκη. Παρασκευή 7 Αυγούστου: Πλάτσα (Πλατεία), 21:00, Παιδικός Κινηματογράφος, «Ο Πέτρος και ο Λύκος» (25’) και «Ο Τσάρλι Σέρφερ / Charlie Surfer» (15’). Σάββατο 8 Αυγούστου: 18:00–20:00, Άγιος Νίκων (Δημοτικό Σχολείο), Περιβαλλοντικό εργαστήρι για παιδιά. 21:00, Λαγκάδα (Δημοτικό Σχολείο), «Γεννημένος δυο φορές / Born Twice» (75’) του Στέλιου Κούλογλου. Κυριακή 9 Αυγούστου: 21:00, Εξωχώρι (Συνεταιρισμός), «Αυτοί που άγγιξαν τον πόλεμο» (74’) των Μιχάλη Καστανίδη και Ηώς Χαβιαρά. Δευτέρα 10 Αυγούστου: Τσέρια (Πλατεία), 17:00–19:00, Περιβαλλοντικό εργαστήρι για παιδιά. 21:00, «Βασίλισσα Χωρίς Βασίλειο» (70’, μεταγλωττισμένο) του Asgeir Helgestad. Τετάρτη 12 Αυγούστου: 21:00, Καρυοβούνι (Δημοτικό Σχολείο), «Πες μου / Tell Me» (67’) του Νίκου Μεγγρέλη. Έπονται νέες δράσεις στα τέλη Αυγούστου. Οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και στα τέλη του μήνα με δύο ακόμα ειδικές προβολές, διατηρώντας αμείωτο τον πολιτιστικό παλμό στη Δυτική Μάνη μέχρι και τη μεγάλη κορύφωση του Kardamili Art Doc Festival, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου.