Καταγραφή ζημιών από την κακοκαιρία στη Μάνη

Οι πληγέντες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για τη διενέργεια αυτοψίας και την ενεργοποίηση της διαδικασίας κρατικής αρωγής έως τις 19 Οκτωβρίου 2026.

Η διαδικασία αφορά βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τουριστικά καταλύματα και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υπέστησαν ζημιές σε εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, επαγγελματικά οχήματα, μέσα παραγωγής και αποθηκευμένα προϊόντα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται με φυσική παρουσία, καθημερινά από τις 9 π.μ. έως τη 1 μ.μ., στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λακωνίας, στο Διοικητήριο (2ο χλμ. Σπάρτης – Γυθείου, Σπάρτη), ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e.karouni@lakonia.gr. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 2731363261.

Μαζί με την αίτηση απαιτούνται, μεταξύ άλλων, τίτλοι ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο του ακινήτου, ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση περί μη ασφάλισης, στοιχεία μητρώου της επιχείρησης από την ΑΑΔΕ, πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγυότητας και ΓΕΜΗ και στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης. Για ζημιές σε επαγγελματικά οχήματα απαιτούνται επίσης το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας.

Η επιχορήγηση μπορεί να καλύψει μέρος των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν άμεσα από τις πλημμύρες και θα καταγραφούν από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής.

Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στους πληγέντες να μην προχωρήσουν στην αποκατάσταση των ζημιών πριν τις αποτυπώσουν αναλυτικά με φωτογραφίες, βίντεο και κατάλογο των κατεστραμμένων ειδών. Παράλληλα, καλούνται να διατηρήσουν, όπου αυτό είναι δυνατό, τα κατεστραμμένα αντικείμενα ώστε να είναι διαθέσιμα κατά την αυτοψία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Περιφερειακό Συντονιστή Κρατικής Αρωγής της Π.Ε. Λακωνίας Γεώργιο Παναγόπουλο, στο τηλέφωνο 2731363118 και στο e-mail g.panagopoulos@lakonia.gr.