Περιφέρεια Πελοποννήσου: Πρόσκληση για έργα ύδρευσης

Νέα πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 1,5 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με απόφαση του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021–2027».

Σύμφωνα με την πρόσκληση, στόχος είναι η κατασκευή ή αναβάθμιση 70 χιλιομέτρων σωληνώσεων στα δημόσια δίκτυα ύδρευσης και η μείωση των απωλειών κατά 360.000 κυβικά μέτρα νερού ετησίως.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης ορίζεται στις 250.000 ευρώ, ενώ τα έργα που θα ενταχθούν στη δράση θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.

Με τη νέα χρηματοδότηση επιδιώκεται η δημιουργία σύγχρονων και αποδοτικότερων δικτύων ύδρευσης, ο περιορισμός των διαρροών και της ενεργειακής κατανάλωσης και η καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων.

Η πρόσκληση αφορά τη δράση «Αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης με εφαρμογή συστημάτων τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού – Περιορισμός των διαρροών» και απευθύνεται στους δήμους και στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και σε φορείς που έχουν συνάψει σχετική προγραμματική σύμβαση.

Μέσω της δράσης χρηματοδοτείται η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού, καθώς και συστημάτων ανίχνευσης διαρροών και ελέγχου της ποιότητας του νερού στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης των οικισμών.

Οι παρεμβάσεις έχουν στόχο τόσο τον περιορισμό των απωλειών νερού όσο και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δικτύων. Οι επενδύσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας κατά περισσότερο από 20% ή και στον περιορισμό των διαρροών κατά περισσότερο από 30%.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως η έξυπνη μέτρηση και η τηλεμετρία, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η παρακολούθηση και διαχείριση των δικτύων ύδρευσης.