Θάνατος Μαζωνάκη: Ετοιμάζεται αίτημα αποφυλάκισης μόνο για τον γιατρό (Βίντεο)

Δεν έχουν τελειωμό οι εξελίξεις με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες προγραμματίζεται αίτημα αποφυλάκισης για τον 58χρονο γιατρό της κλινικής.

Ο συνήγορος υπεράσπισης και των δύο γιατρών, Νίκος Αγαπηνός φαίνεται ότι θα το καταθέσει μέσα στις επόμενες μέρες.

Ωστόσο, το αίτημα - σύμφωνα με το Live News του Mega - το αίτημα προχωράει μόνο για εκείνον και όχι για την γυναίκα του. Ο λόγος, κατά τις ίδιες πληροφορίες, είναι ότι ο 58χρονος ισχυρίζεται ότι δεν ευθύνεται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αυτομάτως, όπως αναφέρει το reader, αυτό σημαίνει ότι απαλλάσσεται από τα ισόβια καθώς θα κατηγορείται μόνο για θανατηφόρο έκθεση η οποία προβλέπει ποινή φυλάκισης από 6 έως 10 χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι, από την αρχή της υπόθεσης έχει διαφοροποιήσει τη θέση του από τη γυναίκα του, παρόλο που απεδείχθη ότι συνεργάζονταν πολλές φορές για ίδιους ασθενείς.

Μέχρι νεωτέρας, οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν εντός φυλακών, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από δόλο.

Έρευνα από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τους δύο γιατρούς

Την ίδια στιγμή, ανοίγει έρευνα από την Αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος για το ιατρείο στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, οι αρχές ξεκινούν το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών και τον εξονυχιστικό έλεγχο όλων των περιουσιακών στοιχείων και των οικονομικών συναλλαγών των κατηγορουμένων. Στόχος της παρέμβασης είναι να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.