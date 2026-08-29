Σύμβαση για την αντιδιαβρωτική προστασία του Πεταλιδίου

Ο περιφερειάρχης Πελοποννησου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε «Η διάβρωση των ακτών είναι μια πραγματική πρόκληση για την Πελοπόννησο, με επιπτώσεις στο περιβάλλον, στις υποδομές, στην ασφάλεια και στην αναπτυξιακή προοπτική των παράκτιων περιοχών μας. Στο Πεταλίδι κάνουμε σήμερα ένα ακόμη σημαντικό βήμα, με ένα έργο 5,45 εκατ. ευρώ που περνά πλέον στην υλοποίηση. Είναι μια ουσιαστική παρέμβαση για την προστασία της ακτογραμμής, αλλά και μέρος μιας μεγαλύτερης προσπάθειας που κάνουμε για να θωρακίσουμε τις παράκτιες περιοχές της Πελοποννήσου απέναντι στις νέες συνθήκες. Ένα έργο που απαντά σε ένα υπαρκτό πρόβλημα και δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια και ανθεκτικότητα για τα επόμενα χρόνια».

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου αναφέρθηκε στη συνέχεια στον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας για την προστασία των παράκτιων περιοχών, στις προσκλήσεις και εντάξεις έργων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, επισημαίνοντας την ανάγκη μετάβασης από την αποσπασματική αντιμετώπιση προβλημάτων σε έναν πιο οργανωμένο σχεδιασμό πρόληψης και ανθεκτικότητας.

Όπως σημείωσε, η Περιφέρεια Πελοποννήσου δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων που προστατεύουν το φυσικό κεφάλαιο, τις δημόσιες υποδομές και τις τοπικές οικονομίες, υπογραμμίζοντας ότι η περιβαλλοντική προστασία και η ανάπτυξη δεν αποτελούν δύο διαφορετικές κατευθύνσεις, αλλά πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά.

«Θέλουμε οι παρεμβάσεις μας να έχουν διάρκεια και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Να προστατεύουν το σήμερα, αλλά ταυτόχρονα να προετοιμάζουν τις περιοχές μας για τις προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών. Αυτό είναι το νόημα της ανθεκτικότητας και αυτή είναι η λογική με την οποία σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τα έργα μας», ανέφερε ο Δημήτρης Πτωχός.

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Για τη… μετακίνηση του προβλήματος της διάβρωσης απαντώντας στην «Ε» ο κ. Πτωχός είπε «Η απάντηση στο ερώτημά σας δεν είναι η ίδια για όλα τα έργα στα οποία παρατηρείται μετακίνηση. Υπάρχουν και έργα τα οποία έχουμε υλοποιήσει στα οποία δεν υπάρχει μετακίνηση, κυρίως όταν οριοθετείται πολύ καλά το σημείο της παρέμβασης. Στο σημείο της Αίπειας, για παράδειγμα, στο οποίο αναφερθήκατε, υπάρχει ένα μέρος μετακίνησης, το οποίο όμως, απ' ό,τι φαίνεται, ήταν και κάτι λίγο πολύ το αναμενόμενο. Για τον λόγο αυτό υπάρχει συμπληρωματική μελέτη αυτή τη στιγμή την οποία υλοποιούμε και προσπαθούμε να εντάξουμε το συγκεκριμένο έργο στην πρόσκληση που σας είπα ότι έχουμε ανοιχτή.

Στα υπόλοιπα έργα, σε κάποια έργα στη Μαντίνεια λείπουν ορισμένα σημεία τα οποία θα προσπαθήσουμε να συμπληρώσουμε. Υπάρχουν όμως και άλλα έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας σε άλλες περιφερειακές ενότητες, τα οποία οριοθετούνται σωστά, οπότε δεν παρατηρείται μετακίνηση του φαινομένου. Στο συγκεκριμένο, στο Πεταλίδι, έχουμε μία τέτοια οριοθέτηση, καλή οριοθέτηση, πιάνουμε το σύνολο του κόλπου, οπότε δεν αναμένεται μετακίνηση του φαινομένου.

Είναι όμως κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό αυτό που λέτε, όλη η ακτομηχανική δείχνει ότι πολλές φορές αυτές οι παρεμβάσεις ουσιαστικά μετατοπίζουν το φαινόμενο. Πιστεύουμε ότι οι μελέτες που κάνουμε πλέον είναι τέτοιες και σε τέτοια σημεία, ώστε να μην έχουμε αυτό το φαινόμενο.»

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση της «Ε» για τη μελέτη της ζώνης του Πάμισου που θα εκσυγχρονίσει το φράγμα του Αρι ώστε να αντιμετωπιστεί μια από τις αιτίες της διάβρωσης των ακτών εξαιτίας της συγκράτησης των φερτών υλικών ο κ. Πτωχός είπε «Η συνολική μελέτη έχει πάρει ΑΕΠΟ αυτή τη στιγμή και αναζητούμε χρηματοδότηση, προκειμένου να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε είτε τμηματικά είτε στο σύνολό της, συνδυαστικά με δύο ακόμα παρεμβάσεις που κάνουμε στην περιοχή: πέρα από την οριοθέτηση των ρεμάτων, τον δρόμο Καλαμάτα - Πύλος που καταλαβαίνετε ότι έχει μία καινούργια γέφυρα, η οποία θα πρέπει να είναι συνδυαστική με το συγκεκριμένο έργο, και τη γέφυρα που μελετά και πρόκειται να εντάξουμε σύντομα η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο νότιο άκρο του ποταμού, προκειμένου να συνδέσουμε και κυκλοφοριακά αλλά και ουσιαστικά και αναπτυξιακά, αν θέλετε, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, τις δύο περιοχές.

Η μελέτη για τη γέφυρα του Παμίσου, τη νότια, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Οπότε μετά από αυτό θα προσπαθήσουμε... όχι θα προσπαθήσουμε, σίγουρα θα το εντάξουμε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.»

Θ.Λ.