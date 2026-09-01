Ξεπεράστηκαν τα εμπόδια για Μεσσήνη - Λάμπαινα: Σχέδιο Πτωχού για απαλλοτριώσεις πριν την έναρξη των έργων

Τέλος τα ζητήματα των απαλλοτριώσεων στο έργο βελτίωσης του πολύπαθου δρόμου Μεσσήνη – Εύα – Λάμπαινα και μέσα στον Οκτώβριο το εργοτάξιο του αναδόχου μπορεί να αναπτυχθεί σε όλο το μήκος του έργου. Αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία τμήμα του έργου βελτίωσης του δρόμου Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι έως το εργοτάξιο. Τις μέρες αυτές ξεκινάει ξεκινάει η διαδικασία των απαλλοτριώσεων για την παράκαμψη Χαρακοπιού. Η κατάπτωση στο εσωτερικό της υπό κατασκευή σήραγγας στην παράκαμψη Πεταλιδίου δεν προκαλεί πρόβλημα στο έργο.

Τα νέα αυτά στοιχεία για σημαντικά οδικά έργα της Μεσσηνίας επισημάνθηκαν από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό και τον αντιπεριφεριάρχη Υποδομών και Δικτύων Ανδρέα Τσουκαλά, απαντώντας σε ερωτήσεις μας χθες το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα, στο Διοικητήριο των πρώην σχολών Παπαφλέσσα, στην Καλαμάτα, στο περιθώριο της υπογραφής σύμβασης έργου οδικής ασφάλειας στο νομό.

Ο κ. Πτωχός αναφέρθηκε στο νέο δόγμα για τις απαλλοτριώσεις, σύμφωνα με το οποίο ξεχωρίζουν τη διαδικασία των απαλλοτριώσεων από το έργο, ενώ στοχεύουν οι μελέτες των έργων να είναι απολύτως πλήρεις.

Αναλυτικά, απαντώντας σε σχετική ερώτησή μας, ο περιφερειάρχης Δ. Πτωχός σημείωσε:

* Για το Μεσσήνη – Εύα – Λάμπαινα: “Εξελίσσεται με ένα ρυθμό σχετικά ικανοποιητικό. Θα θέλαμε μια μεγαλύτερη ταχύτητα και νομίζω ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, προκειμένου να μπορέσει να επιταχυνθεί η υλοποίησή του. Πλέον δεν υπάρχουν θέματα με απαλλοτριώσεις. Απομένουν τυπικές διαδικασίες ουσιαστικά, οπότε ο χώρος που μπορεί να πάρει ο ανάδοχος για να ολοκληρώσει, είναι ανοιχτός”.

* Για το Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι: “Επίσης, εργασίες γίνονται. Στη μικρή γέφυρα εστιάζονται οι περισσότερες από τις εργασίες. Νομίζω ότι θα μπορέσει ένα τμήμα του να δοθεί σε κυκλοφορία αρκετά σύντομα”.

* Για τη σήραγγα στην παράκαμψη Πεταλιδίου: “Επίσης, οι εργασίες συνεχίζονται. Υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα με κατάπτωση ενός μικρού τμήματος εσωτερικά της σήραγγας. Κάτι, όμως, που προκύπτει ότι μάλλον είναι από τις εργασίες που γίνονται. Οι εργασίες συνεχίζονται από την άλλη μεριά της σήραγγας με ικανοποιητικό τρόπο και περιμένουμε τη γεωλογική εκτίμηση, για να δούμε πως θα το αντιμετωπίσουμε”.

Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Ανδρ. Τσουκαλάς επισήμανε:

* Για τη σήραγγα στην παράκαμψη Πεταλιδίου: “Από τα 280 μέτρα που απαιτεί η διάνοιξη, έχουν διανοιχθεί περίπου τα 240 με 245 μέτρα. Η κατάπτωση έγινε, δυστυχώς τις ημέρες πριν τον Δεκαπενταύγουστο. Δεν καθυστέρησαν ή σταμάτησαν οι εργασίες πέραν των 5 – 6 ημερών, που ήταν ημέρες διακοπών για όλα τα εργοτάξια. Συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες και η περαίωση του έργου είναι στο τέλος 2026”.

* Για το Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι: “Εξελίσσεται κανονικά. Υπήρχαν αρκετά ζητήματα με ελλείψεις στη μελέτη, που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Για την κριτική από την αντιπολίτευση για τη συμπληρωματική σύμβαση: η αρχική μελέτη δεν είχε παραδρόμους, δεν είχε προβλέψεις για τα αρδευτικά, τα τεχνικά, τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Το φυσικό αντικείμενο μεγάλωσε κατά πολύ κι έγινε για την εξυπηρέτηση των ιδιοκτησιών και του κόσμου. Είναι ένα έργο που έχει μπει σε κανονικό ρυθμό. Θα τελειώσει η γέφυρα της Ευαγγελίστριας μέσα στον Σεπτέμβρη. Τέλος Σεπτεμβρίου – αρχές Οκτωβρίου θα παραδοθεί ένα κομμάτι, μέχρι εκεί περίπου που είναι το εργοτάξιο. Και αυτό το έργο αντιμετώπιζε σοβαρά ζητήματα με τις απαλλοτριώσεις. Απαλλοτριώσεις έγιναν στα τέλη Ιουλίου”.

* Για το Μεσσήνη – Εύα – Λάμπαινα: Υπό άλλες περιπτώσεις δεν θα μπορούσε να γίνονται εργασίες. Η διαδικασία που κινήθηκε από την Περιφέρεια είναι με επιτάξεις, μαζεύαμε ιδιοκτησίες και δίναμε χώρο στον ανάδοχο. Ηταν πολύ μεγάλη γραφειοκρατία. Με τις απαλλοτριώσεις και με κάποιες πληρωμές που έγιναν, τον Οκτώβριο μπορεί να αναπτυχθεί πλήρες εργοτάξιο σε όλο το μήκος του δρόμου”.

ΝΕΟ ΔΟΓΜΑ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Νέο δόγμα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τις απαλλοτριώσεις ανακοίνωσε, συνεχίζοντας, ο περιφερειάρχης Δ. Πτωχός. Εξήγησε ότι “για να αποφύγουμε προβλήματα καθυστερήσεων και αποζημιώσεων, φροντίζουμε να ξεχωρίζουμε πλέον τη διαδικασία των απαλλοτριώσεων από το έργο. Το έχουμε κάνει για την παράκαμψη Χαρακοπιού και του Αστρους στην Αρκαδία. Και θα τη συνεχίσουμε σε όλα τα τεχνικά έργα. Κάνουμε προσπάθεια να ξεχωρίσουμε απαλλοτριώσεις και μεταφορά δικτύων ή άλλων συνοδών έργων από το καθαυτό έργο”.

Ο περιφερειάρχης στάθηκε στο ζήτημα των μελετών με ελλείψεις, σημειώνοντας ότι “ένα ακόμα σημείο οι μελέτες να είναι απολύτως πλήρεις”.

Στο έργο Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι επισήμανε την “έλλειψη υδραυλικής και αντιπλημμυρικής μελέτης που γίνεται αυτή τη στιγμή, ολοκληρώνεται μέσα στον Σεπτέμβριο και σκοπεύουμε να την εντάξουμε σε αντίστοιχη πρόσκληση στο ΠΕΠ Πελοπόννησος 2021 – 2027, προκειμένου να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Διαφορετικά έχουμε ένα έργο χωρίς αντιπλημμυρική προστασία. Τέτοιου είδους παραλείψεις να μην υπάρχουν στα έργα που δημοπρατούνται από δω και πέρα”.

Παρεμβαίνοντας ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος επιβεβαίωσε ότι “ξεκινάει η διαδικασία των απαλλοτριώσεων για την παράκαμψη Χαρακοπιού”.

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση συναδέλφου για το αν θα σκαφτεί ο δρόμος από τη Λάμπαινα προς τη Μεσσήνη που θα έχει πρόσφατα βελτιωθεί, από το σημαντικό έργο ύδρευσης του Δήμου (ΔΕΥΑ) Μεσσήνης από τις πηγές Αγίου Φλώρου, ο Δ. Πτωχός ανέφερε: “Υπάρχει πρόβλεψη από πού θα περάσει ο αγωγός για να μην χρειαστεί πρόσθετη εργασία. Αντίστοιχα υπάρχει και στο έργο Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι. Εχουμε ανάδοχο για την κατασκευή των δικτύων. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και ο Φορέας Διαχείρισης του Φιλιατρινού Φράγματος από την Περιφέρεια και αυτός ο δρόμος έχει τις αντίστοιχες προβλέψεις για να περάσουν τα δίκτυα”.