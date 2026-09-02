Ανησυχεί η καθυστέρηση κατασκευής των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Αυτό συμφώνησαν η περιφερειακή αρχή και οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης κατά την προχθεσινή συνεδρίαση του σώματος, έπειτα από παρέμβαση της περιφερειακής συμβούλου Ντίνας Νικολάκου.

Η κ. Νικολάκου έθεσε το ζήτημα εκτός ημερήσιας διάταξης, υποστηρίζοντας ότι η υλοποίηση του αρχικού σχεδιασμού βρίσκεται στο σημείο μηδέν. Στάθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη καθυστέρηση κατασκευής των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων, επισημαίνοντας ότι χάθηκαν χρηματοδοτήσεις και οι δήμοι πληρώνουν διπλάσια και τριπλάσια ποσά για τη μεταφορά και τη διαχείριση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα προβλήματα της ανακύκλωσης, στα πρόστιμα για τα σπιτάκια ανακύκλωσης και στην απόκλιση από τους ευρωπαϊκούς στόχους, καθώς το υπόλειμμα παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Για το ίδιο θέμα τοποθετήθηκε και ο επικεφαλής της παράταξης Πρώτα η Πελοπόννησος Μανώλης Μάκαρης, ο οποίος έκανε λόγο για προβλήματα στον ΦοΔΣΑ, αβεβαιότητα των εργαζομένων στα πολυκέντρα ανακύκλωσης και πλήρη στασιμότητα στους σταθμούς μεταφόρτωσης.