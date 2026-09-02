“Πρώτα η Πελοπόννησος”: Διευκρινίσεις για τους ελέγχους γραμμών μεταφοράς ενέργειας

Τις αρμοδιότητες και τα όρια των ελέγχων στα ιδιωτικά δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ εντός δασικών εκτάσεων ξεκαθάρισε η περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου, με αφορμή πρόσφατες δασικές πυρκαγιές. Το ζήτημα συζητήθηκε στην προχθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, έπειτα από επερώτηση της παράταξης “Πρώτα η Πελοπόννησος”.

Απαντώντας στην επερώτηση, ο αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Στάθης Αναστασόπουλος σημείωσε ότι η αρμοδιότητα για τους ελέγχους των γραμμών μεταφοράς και των αιτιών πρόκλησης πυρκαγιών ανήκει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, στον ΔΕΔΔΗΕ, στις ιδιοκτήτριες εταιρείες και στα δασαρχεία όταν πρόκειται για δασικές εκτάσεις. Παράλληλα, εξήγησε ότι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους κατόπιν καταγγελιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αντιμετωπίζοντας ωστόσο σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό.

Νωρίτερα, αναπτύσσοντας την επερώτηση, ο περιφερειακός σύμβουλος Γιάννης Μερμίγκης έθεσε σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, αναφέροντας ως παράδειγμα τη φωτιά στο Στεφάνι Κορινθίας και επισημαίνοντας ότι μεγάλο ποσοστό των πυρκαγιών οφείλεται σε βραχυκυκλώματα από καλώδια και πυλώνες. Ο κ. Μερμίγκης ζήτησε να ενημερωθεί το σώμα εάν έχει γίνει πλήρης χαρτογράφηση των εναέριων γραμμών και υποσταθμών ΑΠΕ πλησίον δασών, καθώς και πόσοι ουσιαστικοί έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και των μέτρων πυροπροστασίας.