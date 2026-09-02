Ερωτηματικό η χρηματοδότηση για λιμνοδεξαμενή Τρικόρφου - Εντός δύο μηνών η αξιολόγηση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Εντός των επόμενων δύο μηνών αναμένονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση της λιμνοδεξαμενής Τρικόρφου, προϋπολογισμού περίπου 7,1 εκατομμυρίων ευρώ.

Την ενημέρωση παρείχε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός κατά την προχθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, απαντώντας σε σχετική επερώτηση της παράταξης “Πρώτα η Πελοπόννησος”.

Ο επικεφαλής της παράταξης Μανώλης Μάκαρης έθεσε το ζήτημα των καθυστερήσεων, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη δαπανηθεί περίπου 170.000 ευρώ για μελέτες ωρίμανσης, χωρίς ωστόσο να έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου, σε μια περίοδο που η λειψυδρία πλήττει έντονα τον αγροτικό κόσμο της περιοχής Τρικόρφου, Κλήματος και Πολυλόφου. Ο κ. Μάκαρης ζήτησε σαφές χρονοδιάγραμμα και ουσιαστικές παρεμβάσεις στο πεδίο αντί για επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες.

Απαντώντας, ο κ. Πτωχός σημείωσε ότι η εκπόνηση και κατάθεση της μελέτης ήταν το απαραίτητο πρώτο βήμα για να διεκδικηθεί η κατασκευή. Πρόσθεσε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατέθεσε συνολικά προτάσεις ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ στη συγκεκριμένη πρόσκληση του υπουργείου και εξέφρασε την αισιοδοξία του για την έκβαση της αξιολόγησης, υπενθυμίζοντας ότι παράλληλα προχωρούν και άλλα σημαντικά αρδευτικά έργα στη Μεσσηνία, όπως τα δίκτυα του Φιλιατρινού φράγματος και το Μιναγιώτικο.