10 εκ. ευρώ για ενίσχυση της φοιτητικής στέγης προανήγγειλε ο Πτωχός

Πρόσκληση ύψους περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ για την προσιτή και φοιτητική στέγη αναμένεται να εκδώσει σε περίπου έναν μήνα η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω του αναθεωρημένου Περιφερειακού Προγράμματος (ΠΕΠ). Την ανακοίνωση έκανε ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός κατά την προχθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, απαντώντας σε επερώτηση της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση”.

Η σχετική πρόσκληση θα δίνει τη δυνατότητα στους δήμους και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου να καταθέσουν προτάσεις για τη δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών, αξιοποιώντας διαθέσιμα δημοτικά ακίνητα ή οικόπεδα. Όπως εξήγησε ο περιφερειάρχης, η παρέμβαση επικεντρώνεται πρωτίστως στη στέγαση των φοιτητών και δευτερευόντως στην εξασφάλιση κατοικίας για γιατρούς και εκπαιδευτικούς σε απομακρυσμένες περιοχές της Πελοποννήσου.

Την επερώτηση ανέπτυξε ο περιφερειακός σύμβουλος Νίκος Κουτουμάνος, ο οποίος υπογράμμισε το οξύ πρόβλημα της εύρεσης στέγης και τα υψηλά ενοίκια που καλούνται να πληρώσουν οι οικογένειες των φοιτητών. Έφερε μάλιστα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την Καλαμάτα, σημειώνοντας ότι για τα οκτώ πανεπιστημιακά τμήματα της πόλης η μοναδική φοιτητική εστία διαθέτει μόλις 200 κλίνες, ενώ ανέφερε ότι και η Σπάρτη κατατάσσεται πλέον ανάμεσα στις πιο ακριβές φοιτητουπόλεις της χώρας. Ο κ. Κουτουμάνος ζήτησε άμεσες κρατικές πρωτοβουλίες για την κατασκευή σύγχρονων δημόσιων εστιών και την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κτιρίων και ξενοδοχείων.