Η Περιφέρεια σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις

Σε δέκα τουριστικές εκθέσεις και εξειδικευμένα B2B workshops θα συμμετάσχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο, στο πλαίσιο του προγράμματος διεθνούς προβολής και εξωστρέφειας για το τρίτο τετράμηνο του 2026.

Μέσω του Visit Peloponnese, η Περιφέρεια θα δώσει το «παρών» σε διοργανώσεις από το Παρίσι και το Λονδίνο έως τη Νέα Υόρκη, τη Στοκχόλμη και τη Βαρσοβία, επιδιώκοντας την ενίσχυση της παρουσίας της Πελοποννήσου σε σημαντικές αγορές και την ανάπτυξη συνεργασιών με tour operators, ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους επαγγελματίες του τουρισμού.

Το πρόγραμμα ξεκινά με την IFTM Top Resa στο Παρίσι, από 15 έως 17 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 28 Σεπτεμβρίου προβλέπεται συμμετοχή στο Choose Greece – Napoli Workshop στη Νάπολη, με την ημερομηνία να τελεί ακόμη υπό επιβεβαίωση. Ακολουθεί το Greek Tourism Workshop στο Ρότερνταμ στις 29 Οκτωβρίου.

Τον Νοέμβριο η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συμμετάσχει στη WTM London από 3 έως 5 Νοεμβρίου, με παράλληλη B2B δράση στις 3 Νοεμβρίου. Θα ακολουθήσουν η Marathon Expo στην Αθήνα από 4 έως 7 Νοεμβρίου και το Greek Luxury Tourism Workshop στη Νέα Υόρκη στις 10 και 11 Νοεμβρίου, με δύο workshops στο Manhattan και το Long Island και έμφαση στην αγορά του luxury travel.

Στις 12 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί συμμετοχή στο Travel News Market στη Στοκχόλμη, από 13 έως 15 Νοεμβρίου στη Philoxenia–Hotelia στη Θεσσαλονίκη με αυτόνομο stand του Visit Peloponnese και από 19 έως 21 Νοεμβρίου στην ITTF Warsaw στη Βαρσοβία μέσω του ΕΟΤ. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή στην AITE από 11 έως 13 Δεκεμβρίου, επίσης με αυτόνομο stand και B2B συναντήσεις.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, στην περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας της Πελοποννήσου στη Βόρεια Αμερική, καθώς και σε ειδικές μορφές τουρισμού, όπως ο τουρισμός πολυτελείας, ο αθλητικός και ο τουρισμός εμπειριών.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας δήλωσε ότι «η εξωστρέφεια αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου», επισημαίνοντας ότι το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του προορισμού και στη δημιουργία νέων επαγγελματικών συνεργασιών.

Παράλληλα, μέσω του Visit Peloponnese Connect, Δήμοι, θεσμικοί φορείς και τουριστικές επιχειρήσεις της Πελοποννήσου θα ενημερώνονται για τις διεθνείς δράσεις και τις δυνατότητες συμμετοχής και συνεργασίας.