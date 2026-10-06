Ευρωπαϊκή αναγνώριση της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο Συνέδριο Πολιτιστικού Τουρισμού στη Σκιάθο

Διπλή ευρωπαϊκή αναγνώριση απέσπασε η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο πλαίσιο του 19ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Πολιτιστικού Τουρισμού του European Cultural Tourism Network (ECTN), που πραγματοποιήθηκε στη Σκιάθο από τις 23 έως τις 26 Σεπτεμβρίου.

Η πρωτοβουλία «Reviving Myrsini: Regenerative Village Tourism through Olive Culture» τιμήθηκε με Special Mention στα ευρωπαϊκά βραβεία «Destination of Sustainable Cultural Tourism 2026», ενώ το AdventureWEEK Peloponnese επιλέχθηκε για παρουσίαση στο συνέδριο ως καλή πρακτική σύνδεσης του ενεργού και βιώσιμου τουρισμού με τον πολιτισμό, τις διαδρομές και τις τοπικές κοινότητες.

Η πρωτοβουλία της Μυρσίνης απέσπασε το Special Mention στην κατηγορία «Creative Tourism and Co-Created Cultural Tourism Experiences». Συνολικά 19 φιναλίστ επιλέχθηκαν μεταξύ 72 υποψηφιοτήτων από 23 χώρες.

Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η Delta Morea, οικογενειακή επιχείρηση με έδρα τη Μυρσίνη Λακωνίας, η οποία σχεδίασε και υλοποιεί το «Reviving Myrsini». Η δράση επιχειρεί να συνδέσει την τουριστική ανάπτυξη του χωριού με την ελαιοκομική παράδοση, τη γαστρονομία, τη φύση, την αγροτική καθημερινότητα και τη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας. Την πρωτοβουλία παρουσίασε στη Σκιάθο η συνιδρύτρια της Delta Morea Σοφία Διονυσοπούλου.

Η δεύτερη αναγνώριση αφορά το AdventureWEEK Peloponnese, το οποίο επιλέχθηκε για παρουσίαση στο επίσημο πρόγραμμα του συνεδρίου με θέμα «AdventureWEEK Peloponnese: Building a Regenerative Cultural and Adventure Tourism Ecosystem through Trails, Heritage and Local Communities».

Την Περιφέρεια εκπροσώπησε ο σύμβουλος του αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Νίκος Στακιάς, ο οποίος παρουσίασε τη δράση στην ενότητα «Active, Slow and Accessible Cultural Tourism». Το AdventureWEEK Peloponnese 2026 πραγματοποιήθηκε τον Μάιο από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Peloponnese, σε συνεργασία με την Adventure Travel Trade Association και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε ότι οι δύο αναγνωρίσεις αποτελούν «πολύ θετικά παραδείγματα μιας Πελοποννήσου που αποκτά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, εξωστρέφεια και παρουσία», επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η διαμόρφωση ενός προορισμού με ισχυρή και διακριτή ταυτότητα.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας σημείωσε ότι οι δύο αναγνωρίσεις αφορούν «δύο διαφορετικές κλίμακες της ίδιας στρατηγικής», συνδέοντας την τοπική πρωτοβουλία της Μυρσίνης με τη διεθνή εμβέλεια του AdventureWEEK.