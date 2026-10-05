Eως 31 Οκτωβρίου η έκθεση του Voka στη Γιάλοβα

Το ερχόμενο Σάββατο, στις 5 μ.μ., ο Voka θα βρίσκεται στην γκαλερί, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους δεν κατάφεραν να παρευρεθούν στα εγκαίνια να τον συναντήσουν, να συνομιλήσουν μαζί του και να γνωρίσουν από κοντά τη δημιουργική του προσέγγιση.

Η πρώτη ατομική παρουσίαση του Voka σε εμπορική γκαλερί στην Ελλάδα προσέλκυσε το ενδιαφέρον φιλότεχνων, συλλεκτών, ανθρώπων του πολιτισμού και επισκεπτών της περιοχής, δημιουργώντας μια ζωντανή ατμόσφαιρα γύρω από το έργο και την προσωπικότητα του καλλιτέχνη. Η έκθεση -που τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου- παρουσιάζει τον χαρακτηριστικό ζωγραφικό κόσμο του Voka και την προσωπική του καλλιτεχνική προσέγγιση, τον «Αυθόρμητο Ρεαλισμό» (Spontaneous Realism), όπου ο ρεαλισμός συναντά τον αυθορμητισμό, την κίνηση και την ελευθερία της ζωγραφικής πράξης. Κεντρική θέση στο έργο του κατέχει το χρώμα, το οποίο μετατρέπεται από απλό μέσο απεικόνισης σε φορέα συναισθήματος και ενέργειας.

Γεννημένος στην Αυστρία το 1965, ο Voka έχει διαγράψει σημαντική διεθνή πορεία, με παρουσία σε γκαλερί και art fairs στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ έργα του βρίσκονται σε συλλογές σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια, η Ελλάδα και ιδιαίτερα η Κορώνη Μεσσηνίας αποτελούν σημαντικό τόπο ζωής και δημιουργίας του. Η «Ωδή στο χρώμα» αποτελεί μια ιδιαίτερη συνάντηση του διεθνούς Voka με την Ελλάδα, έναν τόπο που έχει αγαπήσει, ζήσει και ζωγραφίσει.