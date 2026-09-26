Σε τροχιά υλοποίησης το αντιπλημμυρικό - Επεσαν οι υπογραφές για το έργο νότια της Ευριπίδου

Υπογράφηκε χθες στη ΔΕΥΑ Καλαμάτας η σύμβαση με τον ανάδοχο για το σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο στην πόλη, νότια της οδού Ευριπίδου, προϋπολογισμού 4,55 εκ. ευρώ, παρουσία του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου και του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού.

Στόχος του έργου, όπως αναφέρθηκε, είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, την οδική ασφάλεια και τη λειτουργία του παραλιακού μετώπου της πόλης.

Ανάδοχος του έργου που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027”, είναι η εταιρεία “DMP Τεχνική Α.Ε.”, με έκπτωση 22,45%.

Η προθεσμία εκτέλεσής του είναι 36 μήνες (3 χρόνια). Το έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027”, προβλέπει την εκτέλεση εργασιών κατασκευής τμήματος του κεντρικού συλλεκτήρα παροχέτευσης των ομβρίων της ζώνης Ι Καλαμάτας επί των οδών Ακρίτα (νότια της οδού Ευριπίδου) και Ναυαρίνου, καθώς και του έργου εκβολής αυτού στη θάλασσα. Ακόμη, περιλαμβάνει την κατασκευή τμημάτων των δευτερευόντων αγωγών ομβρίων της ζώνης Ι από την οδό Βασ. Όλγας έως την οδό Ναυαρίνου, όπου αντιμετωπίζονται προβλήματα λόγω έλλειψης αποχετευτικού δικτύου ομβρίων. Ο συλλεκτήρας και οι λοιποί αγωγοί είναι υπόγειοι και τοποθετούνται σε υφιστάμενες οδούς ή στο πεζοδρόμιο.

Οπως έγινε γνωστό, το έργο είναι απολύτως συμβατό με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και αναμένεται να ωφελήσει άμεσα περισσότερους από 60.000 κατοίκους και επισκέπτες, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά το αστικό και παραλιακό περιβάλλον της πόλης.

Στην υπογραφή της σύμβασης από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ Ανδρέα Καραγιάννη και τον ανάδοχο, παρέστησαν και οι αντιπεριφερειάρχες Τάσος Αδαμόπουλος και Τάσος Σαρδέλης, ο γενικός διευθυντής της ΔΕΥΑΚ Μιχάλης Βασιλειάδης και ο διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας της Επιχείρησης Βασίλης Διαμαντόπουλος.

Στις δηλώσεις που έγιναν:

* Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θαν. Βασιλόπουλος ανέφερε για μια ακόμα φορά ότι “η ΔΕΥΑΚ οδηγεί το άρμα της ανάπτυξης σε ότι αφορά τις υποδομές της Καλαμάτας. Με ένα τεχνικό πρόγραμμα που αγγίζει τα 50 εκ. ευρώ. Με έργα που απαντούν στις ανάγκες του αύριο” και παρατήρησε πως “μπορεί τα έργα αυτά να προκαλούν προσωρινά ταλαιπωρία, να μην φαίνονται, ο κόσμος να τα θεωρεί λίγο έως πολύ αυτονόητα. Όμως είναι έργα ουσιαστικά, έργα που αν δεν τα έχουμε, δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε την Καλαμάτα του αύριο”.

Επισήμανε ότι “το έργο αφορά μια περιοχή που έχει αντιμετωπίσει διαχρονικά προβλήματα από τα όμβρια ύδατα, ιδιαίτερα στη νότια Καλαμάτα και στην ευρύτερη παραλιακή ζώνη. Με τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν, με υπόγεια έργα, υδροσυλλογές και φρεάτια ελέγχου, δημιουργούμε τις υποδομές που απαιτούνται, ώστε η περιοχή να αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τα πλημμυρικά φαινόμενα. Και αυτό έχει άμεση σχέση με την καθημερινότητα. Με την ασφάλεια στους δρόμους. Με την προστασία των περιουσιών. Με τη λειτουργία της παραλιακής ζώνης. Με την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών”.

Ο δήμαρχος ευχαρίστησε την Περιφέρεια Πελοποννήσου και ιδιαίτερα τον περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, τα στελέχη του Δήμου Καλαμάτας και της ΔΕΥΑΚ, τους μελετητές και όλους όσοι εργάστηκαν για την ωρίμανση αυτού του έργου.

* Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δ. Πτωχός ανέφερε ότι “σήμερα κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για ένα έργο που η Καλαμάτα χρειάζεται. Πριν από λίγους μήνες εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση των 4,55 εκ. ευρώ μέσα από το πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021–2027» και σήμερα, με την υπογραφή της σύμβασης, το έργο περνά στην υλοποίηση”.

Σημείωσε πως “το αντιπλημμυρικό νότια της οδού Ευριπίδου απαντά σε ένα πραγματικό και διαχρονικό πρόβλημα της πόλης. Ενισχύει την προστασία της νότιας Καλαμάτας και του παραλιακού μετώπου και δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια για κατοίκους, επισκέπτες και υποδομές”.

Ο περιφερειάρχης ευχαρίστησε τον δήμαρχο, τον Δήμο Καλαμάτας, τη ΔΕΥΑΚ και όλους όσοι εργάστηκαν “για να φτάσουμε μέχρι εδώ” και κατέληξε: “Αυτή είναι η συνεργασία που θέλουμε με τους Δήμους. Να υπάρχει σχεδιασμός, να ωριμάζουν οι παρεμβάσεις, να εξασφαλίζουμε τους αναγκαίους πόρους και, κυρίως, να βλέπουμε τα έργα να ξεκινούν και να ολοκληρώνονται. Η αντιπλημμυρική προστασία και συνολικά η ανθεκτικότητα των πόλεών μας είναι μια διαρκής ανάγκη. Έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε και συνεχίζουμε, έργο με το έργο, να καλύπτουμε ανάγκες και εκκρεμότητες και να δημιουργούμε πιο ασφαλείς και ανθεκτικές υποδομές σε ολόκληρη την Πελοπόννησο”.

Τέλος, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Ανδρ. Καραγιάννης μίλησε για σημαντικό και πολύ δύσκολο έργο, για το οποίο θα ζητήσουν την κατανόηση του κόσμου. Κι ενημέρωσε ότι θα καταλήγει στα “Βραχάκια”, εκεί που καταλήγει ο αγωγός ομβρίων της Ηρώων και πως θα ξεκινήσει από την παραλία.

ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ 1.200 ΜΕΤΡΩΝ

Το έργο δεν αφορά γενικά ολόκληρη τη νότια Καλαμάτα, αλλά συγκεκριμένο τμήμα του συνολικότερου σχεδιασμού αποχέτευσης ομβρίων της Ζώνης Ι. Ο κεντρικός συλλεκτήρας που πρόκειται να κατασκευαστεί έχει συνολικό μήκος περίπου 1.200 μέτρα. Ξεκινά από την οδό Ευριπίδου, ακολουθεί την Ακρίτα και τη Ναυαρίνου μέχρι την περιοχή της Ηρώων και καταλήγει στη θάλασσα, εκτός του προλιμένα Καλαμάτας.

Στον νέο συλλεκτήρα θα συνδεθούν και υφιστάμενοι αγωγοί ομβρίων, ενώ προβλέπεται παράλληλα η κατασκευή τμημάτων δευτερευόντων αγωγών από τη Βασιλίσσης Όλγας μέχρι τη Ναυαρίνου. Πρόκειται για περιοχές στις οποίες καταγράφονται προβλήματα λόγω της έλλειψης ολοκληρωμένου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων.

Οι αγωγοί θα είναι υπόγειοι και θα κατασκευαστούν μέσα σε υφιστάμενους δρόμους ή πεζοδρόμια, γεγονός που σημαίνει ότι κατά την εκτέλεση του έργου θα απαιτηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς όπου θα αναπτυχθούν τα εργοτάξια.

Το έργο έχει πίσω του ιστορία αρκετών ετών. Ήδη τον Ιούλιο του 2020 η περιβαλλοντική αδειοδότησή του βρισκόταν στο επίκεντρο επαφών του Δήμου και της ΔΕΥΑΚ με το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Βασικό ζήτημα αποτελούσε τότε ένα μικρό τμήμα του αγωγού που διέρχεται από τη χερσαία ζώνη του λιμένα, καθώς ο σχεδιασμός προβλέπει ότι τα όμβρια θα οδηγούνται στη θάλασσα εκτός του προλιμένα. Για το συγκεκριμένο τμήμα υπήρχαν ζητήματα αδειοδότησης, τα οποία στη συνέχεια αντιμετωπίστηκαν.

Τον Απρίλιο του 2025 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ ενέκρινε και παρέλαβε την Υδρολογική Έκθεση – Μελέτη και την Έκθεση Τεκμηρίωσης Κλιματικής Ανθεκτικότητας. Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκαν η μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και ο προϋπολογισμός και δόθηκε η εξουσιοδότηση για την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021–2027.

Η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2025, όταν το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021–2027 με συνολική δημόσια δαπάνη 4.550.000 ευρώ και δικαιούχο τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Δύο μήνες αργότερα άνοιξε ο δρόμος για τον διαγωνισμό. Στις 17 Φεβρουαρίου 2026 το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ ενέκρινε τη δημοπράτηση και η διακήρυξη εκδόθηκε στις 18 Φεβρουαρίου. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είχε οριστεί η 24η Μαρτίου, με αποσφράγιση στις 27 Μαρτίου.

Στα τέλη Απριλίου εγκρίθηκε το πρώτο πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού και ορίστηκε προσωρινός μειοδότης, ενώ στις αρχές Ιουλίου προχώρησε η οριστική κατακύρωση. Η διαδικασία ολοκληρώνεται τώρα με την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη της τριετούς συμβατικής περιόδου κατασκευής.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ΛΥΣΕΙ

Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, το έργο σχεδιάστηκε για την αντιμετώπιση της συχνής και έντονης λίμνασης υδάτων στη συγκεκριμένη ζώνη, η οποία δημιουργεί προβλήματα στην κυκλοφορία, στις παρόδιες χρήσεις και γενικότερα στη λειτουργία του παραλιακού μετώπου.

Στα στοιχεία του Προγράμματος «Πελοπόννησος» αναφέρεται ότι η παρέμβαση συνδέεται με την προστασία 5.815 μέτρων ακτογραμμής. Σύμφωνα με το ΔΤ της Περιφέρειας, οι άμεσα ωφελούμενοι από το έργο υπολογίζονται σε περισσότερους από 60.000 κατοίκους και επισκέπτες.

Η κατασκευή του συλλεκτήρα αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της μεγάλης ανάπτυξης της νότιας Καλαμάτας και της έντονης κυκλοφορίας στο παραλιακό μέτωπο. Η πραγματική αποτελεσματικότητά του θα κριθεί βέβαια μετά την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του, καθώς αποτελεί ένα συγκεκριμένο τμήμα του συνολικού συστήματος διαχείρισης ομβρίων της πόλης.

ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Απαντώντας σε ερώτηση για άλλα αντιπλημμυρικά έργα στη Μεσσηνία, ο περιφερειάρχης Δ. Πτωχός παρατήρησε:

“Στη μεγάλη πρόσκληση της Περιφέρειας για αντιπλημμυρικά ετοιμάζουμε έργα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, τα οποία είναι εναρμονισμένα στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμυρών. Στη Μεσσηνία έργα που χρειάζονται άμεση θωράκιση, είναι ο δρόμος Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι, που ξεκίνησε χωρίς να έχει αντιπλημμυρική προστασία. Ακόμα, δίχτυ και οριοθέτηση τμημάτων βόρεια του Νέδοντα, για να μπορέσουμε να συγκρατούμε φερτά υλικά. Στον Μπουρνιά για τον ΓΟΕΒ, όπου έχουμε αρκετά πλημμυρικά φαινόμενα. Εκεί κάνουμε και μικρότερες εργασίες, κυρίως καθαρισμούς σε ρέματα που συνδέονται με το πολύ μεγάλο έργο Καλαμάτα – Πύλος – Μεθώνη. Και κει πρέπει να γίνουν εργασίες για αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε στη διάρκεια της κατασκευής πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία προκύπτουν από νερά ανάντι του δρόμου. Επίσης, κι ένα έργο που μελετάμε και φιλοδοξούμε ότι θα έχουμε πάρει και τις πρώτες αδειοδοτήσεις: βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Νέας Εισόδου Καλαμάτας, κοντά στη Διασπορά, όπου παρουσιάζονται αρκετά πλημμυρικά φαινόμενα, για να μπορέσουμε και κει να το αντιμετωπίσουμε”.

Γ.Σ.