Η Καλαμάτα στον χάρτη των digital nomads και της εξ αποστάσεως εργασίας - 25 επαγγελματίες γνώρισαν την πόλη από κοντά

Ο Δήμος Καλαμάτας, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανάδειξη της πόλης ως σύγχρονου και ελκυστικού προορισμού για εργασία και διαμονή, συμμετείχε για 3η χρονιά ως υποστηρικτής στο «Athens Nomad Fest 2026», μαζί με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, το οποίο επίσης υποστήριξε τη διοργάνωση, αφιερωμένη στην εξ αποστάσεως εργασία και τη διεθνή κοινότητα των digital nomads.

Το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου, έλαβε χώρα η κεντρική εκδήλωση, στην οποία προβλήθηκε η πόλη με σημείο πληροφόρησης και διαφημιστικό υλικό (video - έντυπα). Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και Αθλητισμού Γιώργος Λαζαρίδης και η Πρόεδρος της Κοιν.Σ.Επ. Φάος Νέλλη Κουβελάκη συμμετείχαν στο πάνελ με θέμα «Greece as a Digital Nomad Hub», με τη συμμετοχή και της Marketing Greece.

Τα στοιχεία της φετινής διοργάνωσης αποτυπώνουν τη διεθνή και επαγγελματική φυσιογνωμία του Athens Nomad Fest 2026. Σε έρευνα μεταξύ 126 συμμετεχόντων, εκπροσωπήθηκαν 31 εθνικότητες, ενώ το 44% ήταν επισκέπτες στην Ελλάδα. Το 66% των συμμετεχόντων ήταν επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδρυτές επιχειρήσεων, το 72% ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 25-44 ετών και το 26% προερχόταν από τους κλάδους της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης. Παράλληλα, το 42% των επισκεπτών παρέμεινε στην Ελλάδα για διάστημα άνω των δύο εβδομάδων, μεταξύ των δημοφιλέστερων δραστηριοτήτων αναδείχθηκαν το AI Day και το networking, ενώ στους βασικούς κλάδους εκπροσώπησης περιλαμβάνονταν η τεχνολογία/software, το coaching/consulting, ο τουρισμός και η φιλοξενία, η εκπαίδευση και οι δημιουργικές βιομηχανίες.

Τις επόμενες ημέρες, η Καλαμάτα και η ευρύτερη περιοχή, φιλοξένησε 25 digital nomads και remote workers, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πόλη όχι μόνο ως επισκέπτες, αλλά και ως έναν πιθανό τόπο προσωρινής ή μεγαλύτερης διάρκειας διαμονής και εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης παραμονής τους, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν σημαντικά σημεία της πόλης, γνώρισαν τις ομορφιές και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Καλαμάτας, δοκίμασαν γεύσεις της τοπικής γαστρονομίας και ήρθαν σε επαφή με τον επιχειρηματικό και δημιουργικό κόσμο της περιοχής.

Παράλληλα, γνώρισαν τις δυνατότητες που προσφέρει η πόλη για εξ αποστάσεως εργασία και συμμετείχαν σε δράσεις δικτύωσης και ανταλλαγής εμπειριών με εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας και δημιούργησαν περιεχόμενο στα ψηφιακά τους κανάλια, εκφράζοντας την ικανοποίηση τους.

Η τριήμερη φιλοξενία ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις, με τους συμμετέχοντες να αποχαιρετούν την Καλαμάτα δίνοντας ραντεβού για μια επόμενη μελλοντική συνάντηση στην πόλη, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως προορισμού που μπορεί να συνδυάσει την εργασία εξ αποστάσεως με την ποιότητα ζωής, τη φιλοξενία, τη γαστρονομία και τις αυθεντικές τοπικές εμπειρίες.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Κοιν.Σ.Επ. Phaos, η οποία μέσα από την πρωτοβουλία Work From Kalamata εργάζεται συστηματικά για την ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας remote workers και τη σύνδεσή της με τις επιχειρήσεις, τους φορείς και την κοινωνία της πόλης.