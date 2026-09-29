Διαμαρτυρία γονέων μαθητών της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας

Γονείς μαθητών της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας και του παραρτήματος Αρφαρών διαμαρτύρονται, με ανοιχτή επιστολή τους, για την κατάργηση της παροχής δωρεάν μουσικής εκπαίδευσης στους μαθητές από τους μουσικούς της Φιλαρμονικής Καλαμάτας.

Επισημαίνουν τη δημιουργική και ποιοτική διέξοδο για τα παιδιά σε μία πολύ δύσκολη οικονομικά εποχή για τους γονείς και καλούν τη δημοτική αρχή να αναθεωρήσει άμεσα την απόφασή της και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας να τοποθετηθεί επί του θέματος.

Στην επιστολή τους σημειώνουν:

“Οι γονείς των μαθητών της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας και του παραρτήματος Αρφαρών εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκεια και διαμαρτυρία μας για την κατάργηση – με εντολή του δημάρχου και του αρμόδιου αντιδημάρχου – της παροχής δωρεάν μουσικής εκπαίδευσης στους μαθητές από τους μουσικούς της Φιλαρμονικής Καλαμάτας.

Ως γονείς και δημότες Καλαμάτας οι οποίοι εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας στον Δήμο, πληρώνοντας ανελλιπώς το προβλεπόμενο πολιτιστικό τέλος, αιτούμαστε την άμεση επανέναρξη των μαθημάτων, καθώς αυτά αποτελούν μια δημιουργική και ποιοτική διέξοδο για τα παιδιά σε μία πολύ δύσκολη οικονομικά εποχή για τους γονείς.

Ο ελιτισμός δεν είναι πολιτισμός. Πολιτισμός είναι η ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση των νέων στις τέχνες και τη μουσική.

Καλούμε τη δημοτική αρχή να αναθεωρήσει άμεσα την απόφασή της και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας να τοποθετηθεί επί του θέματος”.