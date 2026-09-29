Χαρίτσης για πάρκο Κορδία: “Η απόφαση που πήραμε το 2019 γίνεται σήμερα πράξη”

“Στον Κορδία κερδίζει χώρο η πόλη. Η απόφαση που πήραμε το 2019 γίνεται σήμερα πράξη”, τονίζει ο βουλευτής Μεσσηνίας και πρώην υπουργός Αλέξης Χαρίτσης, σε δήλωσή του.

Ειδικότερα, ο Αλ. Χαρίτσης σημειώνει:

“Η έναρξη των εργασιών για το Πάρκο Κορδία είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την πόλη μας, την Καλαμάτα. Γιατί δεν αφορά απλώς και μόνο μια ανάπλαση. Αφορά το τι πόλη θέλουμε να αφήσουμε στις επόμενες γενιές και, τελικά, το τι σημαίνει δημόσιος χώρος σε μια πόλη με ένα τόσο σημαντικό παραλιακό μέτωπο.

Προσωπικά, νιώθω ιδιαίτερη χαρά αλλά και τιμή γιατί το 2019, έχοντας την ευθύνη του υπουργείου Εσωτερικών, προχωρήσαμε στην παραχώρηση μιας μεγάλης δημόσιας έκτασης 49 στρεμμάτων στον Δήμο Καλαμάτας, με σκοπό την ανάπλαση, τη δημιουργία χώρων πρασίνου, άθλησης και κοινωφελών χρήσεων.

Η λογική ήταν απλή: μια σημαντική δημόσια έκταση να παραμείνει στην υπηρεσία της πόλης και των ανθρώπων της.

Σήμερα, αυτή η απόφασή μας του 2019 αποκτά συγκεκριμένο αποτύπωμα. Ένα σημαντικό τμήμα της παραχωρηθείσας έκτασης, γίνεται πάρκο, ένας νέος ελεύθερος χώρος πρασίνου και αναψυχής για τους κατοίκους της Καλαμάτας.

Σήμερα, που η κλιματική κρίση θέτει νέα κρίσιμα ερωτήματα για το πώς θέλουμε και πώς πρέπει να αναπτυχθεί η πόλη, η ανάπλαση του Κορδία θα πρέπει να δείχνει την κατεύθυνση. Για μια πόλη με περισσότερο δημόσιο χώρο, πράσινο, προσβασιμότητα και ποιότητα ζωής, λιγότερη πίεση για δόμηση και ιδιωτικοποίηση της αξίας της γης.

Χαιρετίζω την έναρξη των εργασιών και εύχομαι το Πάρκο να ολοκληρωθεί γρήγορα και ποιοτικά, όπως αξίζει στην πόλη μας. Και να αποτελέσει μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για τη Δυτική Παραλία, με επίκεντρο την πόλη, τους κατοίκους της και τον δημόσιο χαρακτήρα του παραλιακού μετώπου”.