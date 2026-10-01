47,2 εκ. ευρώ το κόστος του Τζάνε – Καλαμάκι - Μετά τη νέα αύξηση της δαπάνης για το δρόμο μήκους 7,3 χιλιομέτρων

Στα 47,23 εκατ. ευρώ έχει φτάσει το συνολικό κόστος του δρόμου Τζάνε – Καλαμάκι, μήκους 7,3 χιλιομέτρων, ενός έργου που δημοπρατήθηκε το 2012, συμβασιοποιήθηκε το 2013 και είχε αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης τον Μάιο του 2015.

Η νέα αύξηση προκύπτει από την τελευταία τροποποίηση της πράξης που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια». Η συνολική δαπάνη αυξάνεται κατά 1.972.951,02 ευρώ, ενώ η επιλέξιμη κοινοτική δαπάνη παραμένει στα 19,89 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση συνδέεται με την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του 10ου υποέργου, δηλαδή της σημερινής εργολαβίας για τη διέλευση από τον αρχαιολογικό χώρο Πεταλιδίου.

Το Τζάνε – Καλαμάκι δημοπρατήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2012, με αρχικό προϋπολογισμό 23,4 εκατ. ευρώ. Η σύμβαση με την ανάδοχο Γ. Πετρής ΑΤΕ υπογράφηκε στις 15 Νοεμβρίου 2013, με αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης στις 15 Μαΐου 2015.

Το έργο δεν ολοκληρώθηκε στην πρώτη προγραμματική περίοδο, καθώς αντιμετώπισε μεταξύ άλλων προβλήματα με τις απαλλοτριώσεις, και η συνέχισή του πέρασε στο επόμενο ΕΣΠΑ.

Στην πορεία το σημαντικότερο εμπόδιο εντοπίστηκε στη διέλευση από τον αρχαιολογικό χώρο Πεταλιδίου. Το μεγαλύτερο μέρος του δρόμου, μαζί με τους κόμβους και τις τέσσερις γέφυρες, κατασκευάστηκε, παρέμεινε όμως σε εκκρεμότητα το τμήμα της παράκαμψης του Πεταλιδίου.

Το 2021 το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο προέκρινε νέα λύση για την προστασία των αρχαιοτήτων. Ακολούθησαν αίτηση θεραπείας της Περιφέρειας, γεωφυσικές έρευνες και νέα διαδικασία για τη διέλευση από την περιοχή. Τελικά επιλέχθηκε η κατασκευή σήραγγας και τον Αύγουστο του 2023 υπογράφηκε νέα σύμβαση, προϋπολογισμού 13 εκατ. ευρώ, για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου τμήματος.

Στη συγκεκριμένη εργολαβία προστίθεται τώρα η νέα συμπληρωματική σύμβαση, ανεβάζοντας περαιτέρω τη συνολική δαπάνη ενός έργου που βρίσκεται πλέον στη δεύτερη δεκαετία από τη δημοπράτησή του.

Δώδεκα υποέργα

Η πράξη περιλαμβάνει συνολικά 12 υποέργα. Εκτός από τις δύο βασικές εργολαβίες οδοποιίας, περιλαμβάνει απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές, έρευνα και εκκαθάριση ναρκοπεδίου, συμπληρωματικές συμβάσεις και σειρά παρεμβάσεων και μετατοπίσεων δικτύων ΔΕΔΔΗΕ και ΟΤΕ.

Από τον συνολικό προϋπολογισμό των 47,23 εκατ. ευρώ, τα 45,78 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και τα 1,44 εκατ. ευρώ στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.