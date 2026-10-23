Περιφέρεια Πελοποννήσου: Σχέδιο αντιμετώπισης ατυχημάτων στην Motor Oil

Την εκπόνηση νέου εξωτερικού σχεδίου αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) για τις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους προωθεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως ανακοίνωσε προχθές ο περιφερειακός συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Λάμπρος Τζούμης, απαντώντας σε ερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης κατά τη συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Το θέμα έθεσε ο περιφερειακός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης Γιάννης Κελλάρης, με αφορμή δύο σοβαρά εργατικά ατυχήματα που σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα έξι ημερών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Όπως ανέφερε, στο πρώτο περιστατικό έχασαν τη ζωή τους δύο εργαζόμενοι, ενώ στο δεύτερο τραυματίστηκαν τέσσερις, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά.

Ο Γιάννης Κελλάρης υπενθύμισε ότι στις ίδιες εγκαταστάσεις είχαν σημειωθεί και άλλα σοβαρά ατυχήματα. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στον θάνατο ενός εργαζομένου και στον τραυματισμό τριών ακόμη τον Ιανουάριο του 2020, καθώς και στον τραυματισμό εννέα εργαζομένων τον Σεπτέμβριο του 2024.

Υποστήριξε ότι τα περιστατικά συνδέονται με την εντατικοποίηση της εργασίας, την πίεση για την ολοκλήρωση εργασιών σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και τις ελλείψεις στα μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα στα εργολαβικά συνεργεία.

Ο περιφερειακός σύμβουλος ζήτησε να ενημερωθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο για την κατάσταση των σχεδίων ΣΑΤΑΜΕ στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Πελοποννήσου, την τελευταία επικαιροποίηση του σχεδίου της Motor Oil και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας.

Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τα μέτρα έγκαιρης προειδοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των κατοίκων, καθώς και για την προστασία εργαζομένων και πληθυσμού από ατυχήματα κατά τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών με βυτιοφόρα.

Η απάντηση της Περιφέρειας

Απαντώντας, ο περιφερειακός συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Λάμπρος Τζούμης διευκρίνισε ότι η Motor Oil είναι η μοναδική επιχείρηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου που εντάσσεται στην ανώτερη βαθμίδα επικινδυνότητας της ευρωπαϊκής οδηγίας Seveso III.

Για τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις, οι οποίες ανήκουν στην κατώτερη βαθμίδα επικινδυνότητας, ανέφερε ότι δεν προβλέπεται η σύνταξη εξωτερικών σχεδίων ΣΑΤΑΜΕ από την Περιφέρεια.

Σε ό,τι αφορά τη Motor Oil, γνωστοποίησε ότι το ισχύον σχέδιο επικαιροποιήθηκε το 2024 και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί διαπραγμάτευση με μελετητή από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προκειμένου να εκπονηθεί νέο εξωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων, το οποίο στη συνέχεια θα υποβληθεί για έγκριση στο αρμόδιο υπουργείο.

Αναφερόμενος στους κινδύνους από τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών, ο Λάμπρος Τζούμης σημείωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί ασκήσεις αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων σε συνεργασία με την εταιρεία «Μορέας». Πρόσθεσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες χρειάστηκε πρόσφατα να αντιμετωπίσουν και πραγματικό περιστατικό με βυτιοφόρο.

Κατά τη συζήτηση διατυπώθηκε επίσης η ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων τήρησης των κανόνων ασφαλείας στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των εργαζομένων.