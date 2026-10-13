Ο Πτωχός στο 3ο Forum Πελοποννήσου για την αυτοδιοίκηση: “Ανάγκη επιτάχυνσης των δημόσιων έργων”

Στην ομιλία του, με κεντρικό σύνθημα «Μια άλλη λογική», ο περιφερειάρχης επισήμανε ότι η αποτελεσματικότητα των δημόσιων πολιτικών πρέπει να αξιολογείται με βάση τα αποτελέσματά τους στην καθημερινότητα των πολιτών και στην οικονομική δραστηριότητα.

«Στον δημόσιο διάλογο έχουμε πάψει να μιλάμε για τους ανθρώπους για τους οποίους γίνονται όλα αυτά», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι ανάγκες διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία, την επαγγελματική δραστηριότητα και τις συνθήκες ζωής.

Ο κ. Πτωχός αναφέρθηκε στα χρηματοδοτικά εργαλεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στους τομείς της οδικής ασφάλειας, της αντιπλημμυρικής προστασίας, της αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών, των υποδομών, της επιχειρηματικότητας, της δημόσιας υγείας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Επισήμανε, ωστόσο, ότι η αύξηση των χρηματοδοτήσεων πρέπει να συνοδεύεται από βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, ενίσχυση της καινοτομίας και της έρευνας και προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον πρωτογενή τομέα, επισημαίνοντας την ανάγκη αύξησης της παραγόμενης αξίας, με δεδομένη τη σημαντική συμμετοχή της αγροτικής παραγωγής στην οικονομία και στην απασχόληση της Πελοποννήσου.

Ο περιφερειάρχης παρουσίασε σειρά προτάσεων για θεσμικές αλλαγές που θα επιτρέψουν την ταχύτερη υλοποίηση των δημόσιων έργων.

Επισήμανε ότι τα έργα που χρειάζονται δέκα ή δεκαπέντε χρόνια για να ολοκληρωθούν χάνουν σημαντικό μέρος της αναπτυξιακής τους αξίας και ζήτησε την απλούστευση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, τον περιορισμό των περιττών γνωμοδοτήσεων και τη μεγαλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων.

Παράλληλα, πρότεινε την ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή της νομοθεσίας από τις δημόσιες υπηρεσίες, ώστε αντίστοιχες υποθέσεις να αντιμετωπίζονται με τις ίδιες διαδικασίες.

Έθεσε επίσης ζήτημα αυστηρότερης παρακολούθησης των χρηματοδοτήσεων, των απορροφήσεων και των χρονοδιαγραμμάτων, με έμφαση στην ολοκλήρωση των έργων και στα αποτελέσματά τους.

Αναφερόμενος στην επόμενη προγραμματική περίοδο, ο Δημήτρης Πτωχός τόνισε ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες πρέπει να προετοιμαστούν έγκαιρα για τις αλλαγές που αναμένονται στο χρηματοδοτικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε ενίσχυση της τεχνικής βοήθειας, της διοικητικής ικανότητας και της τεχνογνωσίας των αυτοδιοικητικών φορέων, καθώς και καλύτερο συντονισμό των παρεμβάσεων, ώστε οι αναγκαίες υποδομές να ολοκληρώνονται πριν από τις αναπτυξιακές δραστηριότητες που εξαρτώνται από αυτές.

Τέλος, συνέδεσε την οικονομική ανάπτυξη με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Right to Stay», που αφορά τη δυνατότητα των πολιτών να παραμένουν στον τόπο τους. Όπως υπογράμμισε, η δημιουργία περισσότερων επαγγελματικών ευκαιριών, η βελτίωση των υπηρεσιών και η προσέλκυση νέων ανθρώπων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να γίνει η Πελοπόννησος ελκυστικότερος τόπος διαβίωσης και εργασίας.