Τη στρατηγική της Περιφέρειας παρουσίασε ο Πτωχός στις Βρυξέλλες

Τη στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την καινοτομία, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα παρουσίασε στις Βρυξέλλες ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων (EURegionsWeek 2026).

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021–2027».

Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε στις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Πελοποννήσου, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την παραγωγή, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Γραφείο Καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Παρουσιάστηκαν επίσης οι δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του

Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021–2027» για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων και της εξωστρέφειας.

Κατά τη διήμερη παρουσία του στις Βρυξέλλες, ο Δημήτρης Πτωχός συμμετείχε ακόμη σε συνεδριάσεις, θεματικές συζητήσεις και συναντήσεις με εκπροσώπους ευρωπαϊκών θεσμών και άλλων Περιφερειών.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, η αποκέντρωση και η ενίσχυση της συμμετοχής των Περιφερειών στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Σύμφωνα με την περιφερειακή αρχή, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέπουν στους πολίτες να παραμένουν, να εργάζονται και να αναπτύσσουν δραστηριότητες στον τόπο τους.

Οι επαφές με εκπροσώπους άλλων ευρωπαϊκών Περιφερειών είχαν ως αντικείμενο τις κοινές αναπτυξιακές προκλήσεις, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας.

Η περιφερειακή αρχή υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης ισχυρής ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής και της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων για την ανάπτυξη των περιφερειακών οικονομιών.