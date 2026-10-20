Πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την έκθεση «FOOD EXPO 2027»

Ανοιχτή πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις αγροδιατροφικών προϊόντων και οινοποιίας για συμμετοχή στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών «FOOD EXPO 2027», που θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου 2027 στο Athens Metropolitan Expo, απευθύνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η περιφερειακή αρχή θα καλύψει το 50% του κόστους συμμετοχής των επιχειρήσεων, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Η FOOD EXPO αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 30.000 επαγγελματίες του εμπορίου και εκπροσώπους επιχειρήσεων λιανικής από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι επιχειρήσεις οινοποιίας θα φιλοξενηθούν στον ειδικό εκθεσιακό χώρο της Oenotelia, για τον οποίο θα τηρηθεί ξεχωριστή σειρά προτεραιότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, η επιλογή των επιχειρήσεων θα γίνει με χρονική σειρά προτεραιότητας. Το κόστος συμμετοχής για περίπτερο επιφάνειας περίπου 6 τετραγωνικών μέτρων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετεχόντων και δεν θα ξεπερνά τα 1.000 ευρώ ανά εκθέτη, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του κόστους εγγραφής.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες φόρμες για τη FOOD EXPO και την Oenotelia.

Σε δήλωσή του, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας επισημαίνει ότι η συμμετοχή στην έκθεση εντάσσεται στη στρατηγική της Περιφέρειας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της τοπικής παραγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 27313 63250 και 27523 60353 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις m.kokkonou@lakonia.gr και mkokkonou@visitpeloponnese.com.