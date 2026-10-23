eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2026 14:16

Έλεγχοι στις μεταλλικές γέφυρες του Ισθμού

Γράφτηκε από την

Έλεγχοι στις μεταλλικές γέφυρες του Ισθμού

Premium Strom

Εργαστηριακοί έλεγχοι για την καταγραφή της κατάστασης των δύο μεταλλικών οδικών γεφυρών της Παλαιάς Εθνικής Οδού στον Ισθμό της Κορίνθου πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της παρακολούθησης και συντήρησης των οδικών υποδομών.

Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν από εξειδικευμένο, πιστοποιημένο εργαστήριο και επικεντρώθηκαν στην εξέταση της κατάστασης των μεταλλικών κατασκευών, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών φθορών και προβλημάτων που ενδέχεται να επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των γεφυρών.

Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν στοιχεία των κατασκευών για πιθανές διαβρώσεις και ρηγματώσεις, καθώς και η κατάσταση των εφεδράνων και άλλων δομικών χαρακτηριστικών τους.

Τη διαδικασία παρακολούθησε επιτόπου ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο οποίος ενημερώθηκε για το αντικείμενο και την εξέλιξη των εργαστηριακών ελέγχων.

Σύμφωνα με την περιφερειακή αρχή, η παρακολούθηση της κατάστασης των τεχνικών έργων του οδικού δικτύου αποτελεί προτεραιότητα, με στόχο την έγκαιρη διαπίστωση πιθανών προβλημάτων, τη διατήρηση της λειτουργικότητας των υποδομών και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών.

Κατηγορία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις