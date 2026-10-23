Έλεγχοι στις μεταλλικές γέφυρες του Ισθμού

Εργαστηριακοί έλεγχοι για την καταγραφή της κατάστασης των δύο μεταλλικών οδικών γεφυρών της Παλαιάς Εθνικής Οδού στον Ισθμό της Κορίνθου πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της παρακολούθησης και συντήρησης των οδικών υποδομών.

Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν από εξειδικευμένο, πιστοποιημένο εργαστήριο και επικεντρώθηκαν στην εξέταση της κατάστασης των μεταλλικών κατασκευών, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών φθορών και προβλημάτων που ενδέχεται να επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των γεφυρών.

Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν στοιχεία των κατασκευών για πιθανές διαβρώσεις και ρηγματώσεις, καθώς και η κατάσταση των εφεδράνων και άλλων δομικών χαρακτηριστικών τους.

Τη διαδικασία παρακολούθησε επιτόπου ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο οποίος ενημερώθηκε για το αντικείμενο και την εξέλιξη των εργαστηριακών ελέγχων.

Σύμφωνα με την περιφερειακή αρχή, η παρακολούθηση της κατάστασης των τεχνικών έργων του οδικού δικτύου αποτελεί προτεραιότητα, με στόχο την έγκαιρη διαπίστωση πιθανών προβλημάτων, τη διατήρηση της λειτουργικότητας των υποδομών και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών.