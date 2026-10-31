Περιφέρεια Πελοποννήσου: 10 εκ. ευρώ για περιβαλλοντικές υποδομές στον Δήμο Σπάρτης

Μια σημαντική παρέμβαση για την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Σπάρτης προωθεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους 9.997.000 ευρώ.

Η πρόσκληση αφορά την ανάπτυξη και αναβάθμιση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών σε οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Μυστρά, στις Καρυές, στο Καστόρειο, καθώς και σε τμήματα της πόλης της Σπάρτης, μέσα από την κατασκευή και ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

Η πρόσκληση, με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Πελοποννήσου 2026–2030, στον άξονα προτεραιότητας «Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων», και απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σπάρτης (ΔΕΥΑΣ), προκειμένου να υποβάλει πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων.

Το αντικείμενο της πρόσκλησης περιλαμβάνει την κατασκευή και ολοκλήρωση δικτύων συλλογής αστικών λυμάτων, την κατασκευή των απαραίτητων αγωγών μεταφοράς και αντλιοστασίων, καθώς και τη δημιουργία και θέση σε λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Καρυών και Καστορείου. Παράλληλα, προβλέπεται η σύνδεση των αντίστοιχων δικτύων της Δημοτικής Ενότητας Μυστρά και τμημάτων της Σπάρτης με την υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της πόλης.

Σύμφωνα με τους δείκτες της πρόσκλησης, προβλέπεται η εξυπηρέτηση πρόσθετου ισοδύναμου πληθυσμού 6.000 κατοίκων από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων, καθώς και η δημιουργία 1.500 συνδέσεων αποχέτευσης.

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός ανέφερε: «Με μια σημαντική χρηματοδοτική παρέμβαση, ύψους περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, δίνουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουν αναγκαία έργα αποχέτευσης στον Δήμο Σπάρτης. Έργα που συνδέονται άμεσα με τη δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την καθημερινότητα των πολιτών».

Με τη συγκεκριμένη πρόσκληση, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενισχύει τον σχεδιασμό για την κάλυψη βασικών αναγκών υποδομών, με έμφαση στην περιβαλλοντική προστασία και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες.