Μεσσηνία: Αναζήτηση κτηρίου για τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κτίριο συνολικής επιφάνειας 1.529 τετραγωνικών μέτρων στην Καλαμάτα αναζητεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, προκειμένου να στεγάσει τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.

Η σχετική διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας δημοσιεύτηκε χθες, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στη Διαύγεια (ΑΔΑ: ΕΞ4Μ7Λ1-ΑΝ5), ενώ οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να υποβάλουν προσφορές μέχρι την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στις 3 μ.μ.

Σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα, το ακίνητο προορίζεται για τη στέγαση συνολικά 89 εργαζομένων, εκ των οποίων 41 στην Πρωτοβάθμια και 48 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Για την Πρωτοβάθμια προβλέπονται 725 τετραγωνικά μέτρα και για τη Δευτεροβάθμια 804 τετραγωνικά μέτρα.

Η συνολική λειτουργική επιφάνεια ανέρχεται σε 963 τετραγωνικά μέτρα, ενώ προβλέπονται επιπλέον 260 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικών χώρων. Με την προσαύξηση για τις υπόλοιπες κτιριακές ανάγκες, η συνολική ζητούμενη επιφάνεια φτάνει τα 1.529 τετραγωνικά μέτρα.

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός της Καλαμάτας ή σε κοντινή περιοχή και να εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση στους πολίτες, τους εκπαιδευτικούς και τους εργαζομένους.

Η διακήρυξη προβλέπει τη μίσθωση ενιαίου κτιρίου, το οποίο θα διαθέτει κατάλληλους χώρους γραφείων ή θα μπορεί να αποκτήσει τη συγκεκριμένη χρήση κατόπιν αλλαγής της οικοδομικής άδειας, με ευθύνη του ιδιοκτήτη.

Απαιτούνται εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης, φυσικός φωτισμός και αερισμός, υποδομές ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεφωνικού κέντρου, πιστοποιητικά πυρασφάλειας και ενεργειακής απόδοσης, καθώς και δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με αναπηρία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη δυνατότητα εσωτερικών διαρρυθμίσεων, στην ποιότητα και την παλαιότητα κατασκευής, στην πρόσβαση με συγκοινωνία και στη δυνατότητα στάθμευσης. Οι θέσεις στάθμευσης αποτελούν επιθυμητό χαρακτηριστικό, ενώ σε περίπτωση που δεν διατίθενται ιδιωτικοί χώροι, το κτίριο θα πρέπει να βρίσκεται κοντά σε δημόσιους χώρους στάθμευσης.

Εφόσον απαιτούνται εργασίες διαμόρφωσης, αυτές θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη και δαπάνες του ιδιοκτήτη.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δύο χρόνια, με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Το μηνιαίο μίσθωμα θα προκύψει από τη μειοδοτική δημοπρασία, καθώς στη διακήρυξη δεν προσδιορίζεται ανώτατο ποσό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 η αρμοδιότητα στέγασης των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μεταφέρεται από τις Περιφέρειες στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας.

Κατά συνέπεια, η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα καταβάλλει τα μισθώματα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και στη συνέχεια η σχετική οικονομική υποχρέωση θα μεταφερθεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Οι προσφορές υποβάλλονται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, στο κτίριο των πρώην Σχολών Παπαφλέσσα, στη συμβολή των οδών Φαρών και Κρήτης 15.

Αρχικά θα πραγματοποιηθεί έλεγχος καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες των κτιρίων που θα εγκριθούν θα κληθούν να συμμετάσχουν σε φανερή, προφορική μειοδοτική δημοπρασία. Για τη συμμετοχή απαιτείται εγγυητική επιστολή 5.000 ευρώ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Τρίπολη, με δυνατότητα συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης. Το ακίνητο που θα επιλεγεί πρέπει να παραδοθεί κατάλληλο για χρήση εντός δέκα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης. για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, στα τηλέφωνα 2721361407 και 2721361404.