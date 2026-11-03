Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου: Απόφαση για νέα παράταση στο Μεσσήνη - Λάμπαινα

Η χορήγηση έκτης παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου βελτίωσης της 7ης επαρχιακής οδού Μεσσηνίας, στα τμήματα Μεσσήνη – Εύα και Εύα – Λάμπαινα, προϋπολογισμού 7,45 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνεται στα θέματα που θα εξετάσει σήμερα Τρίτη η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10 π.μ. στο διοικητήριο της Περιφέρειας στην Τρίπολη, υπό την προεδρία του αναπληρωτή περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου, με δυνατότητα συμμετοχής και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Για το έργο της 7ης επαρχιακής οδού, ανάδοχος του οποίου είναι η εταιρεία «Ανταίος Τεχνικών Κατασκευών Α.Ε.», η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Μεσσηνίας εισηγείται τη χορήγηση της έκτης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.

Στην ίδια συνεδρίαση πρόκειται να εξεταστούν δύο ακόμη θέματα που αφορούν σημαντικές υποδομές της Μεσσηνίας.

Το πρώτο αφορά την έγκριση του τρίτου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων Π.Ε. Μεσσηνίας, έτους 2026», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το δεύτερο αφορά την έγκριση του δεύτερου πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για τις υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας των αντλιοστασίων και του φράγματος του ΓΟΕΒ Παμίσου για το 2026.

Επίσης, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται η έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος που προορίζεται για τους δικαιούχους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 146.040 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και η σύμβαση προβλέπεται να έχει διάρκεια δύο ετών, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.

Από τα θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος ξεχωρίζει η έγκριση επανυποβολής συμπληρωμένης πρότασης για τη Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Εξωστρέφειας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Δημιουργικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η πρόταση συνδέεται με το νέο τουριστικό και χωρικό σήμα της Περιφέρειας και την πολιτιστική διαδρομή «Route of Origins and Futures», στο πλαίσιο του προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027».

Η Επιτροπή θα εξετάσει ακόμη την εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση της επετειακής εκδήλωσης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα στις 21 Νοεμβρίου.

Συνολικά, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 19 θέματα, μεταξύ των οποίων έργα οδοποιίας, αντιπλημμυρικής προστασίας, προμήθειες και διοικητικές αποφάσεις για τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της Πελοποννήσου.