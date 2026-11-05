Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου: Ζητεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση ελαιοπαραγωγών  

Η δραματική οικονομική κατάσταση των ελαιοπαραγωγών της Πελοποννήσου συζητήθηκε στην προχθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά την οποία εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων προειδοποίησαν ότι η συνεχιζόμενη συμπίεση του εισοδήματος οδηγεί στην εγκατάλειψη της καλλιέργειας.

Οι παραγωγοί της Μεσσηνίας περιέγραψαν μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, καθώς οι τιμές του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου κυμαίνονται γύρω στα 3 έως 3,20 ευρώ το κιλό, ενώ το κόστος παραγωγής, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, ξεπερνά τα 3,50 ευρώ και σε ορισμένες περιοχές φτάνει τα 4,50 ευρώ.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την κατά πλειοψηφία έγκριση ψηφίσματος της περιφερειακής αρχής, το οποίο ζητεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ελαιοπαραγωγών, μείωση του κόστους παραγωγής, διευκόλυνση της μετάκλησης

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν η παρέμβαση του προέδρου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μεσσηνίας Κώστα Αποστολόπουλου, ο οποίος υποστήριξε ότι η ελαιοκαλλιέργεια βρίσκεται μπροστά σε αδιέξοδο.

Όπως ανέφερε, οι παραγωγοί έχουν περάσει πέντε δύσκολες χρονιές, αντιμετωπίζοντας την ξηρασία, τον δάκο και το γλοιοσπόριο, χωρίς να έχουν αποζημιωθεί για τις απώλειες του εισοδήματός τους.

«Η Μεσσηνία είναι καθαρά ελαιοπαραγωγικός νομός. Δεν υπάρχει αύριο», προειδοποίησε, επισημαίνοντας ότι η τιμή του ελαιολάδου έχει υποχωρήσει στα 3 ευρώ το κιλό, ενώ το κόστος παραγωγής υπολογίζεται στα 3,50 ευρώ.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι καθυστερήσεις στην καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων επιδεινώνουν το πρόβλημα ρευστότητας. Όπως εξήγησε, παραγωγοί περιμένουν ακόμη και 1.000 ευρώ από τις επιδοτήσεις προκειμένου να μπορέσουν να πληρώσουν τους εργάτες για τη συγκομιδή.

Ζήτησε άμεση αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, μείωση του κόστους παραγωγής και υλοποίηση αρδευτικών έργων. Εκτίμησε μάλιστα ότι για την αποζημίωση των παραγωγών της Μεσσηνίας θα απαιτούνταν 70 έως 100 εκατ. ευρώ.

Απευθυνόμενος στους περιφερειακούς συμβούλους, ζήτησε να αξιοποιηθεί η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μεσσηνία, ώστε να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματα των αγροτών.

Ακόμη πιο δραματική ήταν η περιγραφή εκπροσώπου των αγροτών της Τριφυλίας, ο οποίος ανέφερε ότι οι ελαιοπαραγωγοί της περιοχής έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια χωρίς ολοκληρωμένο εισόδημα.

Επικαλέστηκε τις ζημιές από την ξηρασία, τις ασθένειες της ελιάς και τις καθυστερήσεις στην αξιοποίηση του Φιλιατρινού Φράγματος.

Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, πέρυσι υποβαθμισμένα ελαιόλαδα πουλήθηκαν ακόμη και κάτω από 2,50 ευρώ το κιλό, ενώ φέτος εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα οξύτητας 0,2 και 0,3 βαθμών διατίθενται περίπου στα 3,10 ευρώ.

Κατήγγειλε επίσης ότι οι παραγωγοί δέχονται προειδοποιήσεις για περαιτέρω υποχώρηση των τιμών κάτω από τα 3 ευρώ τον Δεκέμβριο και υποστήριξε ότι υπάρχουν συνθήκες συγκέντρωσης ισχύος στην αγορά, ζητώντας εγγυημένες τιμές παραγωγού.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αργολίδας Μιχάλης Κρόκος, επισημαίνοντας ότι οι χαμηλές τιμές και το αυξημένο κόστος δημιουργούν τον κίνδυνο να παραμείνουν ελιές ασυγκόμιστες.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και την περιφερειακή αρχή άσκησε η περιφερειακή σύμβουλος Ντίνα Νικολάκου, η οποία υποστήριξε ότι ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε μία από τις δυσκολότερες περιόδους του.

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις καθυστερήσεις των δηλώσεων ΟΣΔΕ, καταγγέλλοντας ότι στη Μεσσηνία παραγωγοί προσέρχονται από τις 4 το πρωί για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, αντιμετωπίζοντας συνεχείς δυσλειτουργίες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Σύμφωνα με την ίδια, οι έμποροι αγοράζουν ελαιόλαδο ακόμη και στα 3,20 ευρώ το κιλό, εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη των παραγωγών για άμεση ρευστότητα.

Προειδοποίησε ότι αρκετοί ελαιοπαραγωγοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν τη συγκομιδή, ενώ άλλοι αναγκάζονται να πουλήσουν τις μικρές αγροτικές περιουσίες τους. Υποστήριξε μάλιστα ότι ήδη εκδηλώνεται ενδιαφέρον για αγορά μεγάλων εκτάσεων ελαιώνων σε χαμηλές τιμές.

Η περιφερειακή σύμβουλος ζήτησε κοινή διεκδίκηση από όλες τις παρατάξεις και ουσιαστικές κυβερνητικές παρεμβάσεις κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Καλαμάτα.

Στην εισήγησή του ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σπύρος Ζαχαριάς αναγνώρισε ότι οι τιμές πώλησης βρίσκονται κάτω από το κόστος παραγωγής, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα της ελαιοκομίας έχουν ευρωπαϊκή διάσταση και απαιτούν παρεμβάσεις της κεντρικής κυβέρνησης.

Παρουσίασε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οποία οι εισαγωγές ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες ανήλθαν σε 232.793 τόνους το δεκάμηνο Οκτωβρίου 2025 - Ιουλίου 2026, καταγράφοντας αύξηση 48,8%. Από την Τυνησία προήλθαν 182.399 τόνοι, που αντιστοιχούν περίπου στο 78% των εισαγωγών.

Ο αντιπεριφερειάρχης συνέδεσε την αύξηση των εισαγωγών με την υποχώρηση των διεθνών τιμών, ενώ αναφέρθηκε και στην άνοδο του κόστους ενέργειας, λιπασμάτων και εργασίας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την προώθηση περιφερειακού παρατηρητηρίου αξίας αγροδιατροφικών προϊόντων, το οποίο θα καταγράφει την πραγματική προέλευση της παραγωγής, τις τιμές παραγωγού, το κόστος, τις εξαγωγικές τιμές και τα εμπορικά περιθώρια.

Αναφέρθηκε ακόμη στην ψηφιοποίηση του ελαιοκομικού μητρώου και στη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και μεταβολών μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Για τους ελέγχους στο ελαιόλαδο αναγνώρισε τις ελλείψεις προσωπικού στις ΔΑΟΚ και ζήτησε την ενίσχυση των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου να πραγματοποιούνται αποτελεσματικότεροι έλεγχοι ποιότητας και ιχνηλασιμότητας.

Το ψήφισμα της περιφερειακής αρχής, που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, περιλαμβάνει αιτήματα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ελαιοπαραγωγών, μείωση του κόστους παραγωγής, απλοποίηση της μετάκλησης εργατών γης, πλήρη αποζημίωση των ζημιών μέσω αλλαγής του κανονισμού του ΕΛΓΑ και άμεση επίλυση των προβλημάτων στις δηλώσεις ΟΣΔΕ.

Κατά τη συζήτηση έγιναν αποδεκτές για προσθήκη στο ψήφισμα οι προτάσεις για εκσυγχρονισμό του προγράμματος δακοκτονίας και περιορισμό των αθρόων εισαγωγών ελαιολάδου από τρίτες χώρες.

Ωστόσο, προέκυψε διαφωνία για το αίτημα των αγροτικών συλλόγων να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την παύση των ποινικών διώξεων αγροτών που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις.

Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Μανώλης Σκαντζός εξήγησε ότι δεν μπορούσε να υποστηρίξει γενικευμένη απαλλαγή χωρίς να γνωρίζει τα πραγματικά περιστατικά κάθε υπόθεσης.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών υποστήριξαν ότι περισσότερες από 300 διώξεις εκκρεμούν στην Πελοπόννησο, κυρίως για υποθέσεις που σχετίζονται με τις κινητοποιήσεις και τα αγροτικά μπλόκα.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την έγκριση της πρότασης της πλειοψηφίας, ενώ οι εκπρόσωποι των αγροτών επέμειναν ότι η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στην ελαιοκαλλιέργεια απαιτεί άμεσα μέτρα και συγκεκριμένες χρηματοδοτικές παρεμβάσεις.