Παρέμβαση Μάκαρη για το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας: “Αύξηση ειδικευμένων γιατρών από 28 σε 52”

Την αποκατάσταση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας και την αύξηση των οργανικών θέσεων ειδικευμένων γιατρών από 28 σε 52 ζητεί ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης Πρώτα η Πελοπόννησος και εκλεγμένος εκπρόσωπος των γιατρών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Μεσσηνίας Μανώλης Μάκαρης, ο οποίος επισκέφθηκε τη νοσηλευτική μονάδα την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Κατά την επίσκεψή του συναντήθηκε με την αναπληρώτρια διοικήτρια Δήμητρα Καλομοίρη και τον διευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας Θεόδωρο Ντέντε, με τους οποίους συζήτησε τα προβλήματα λειτουργίας, τις ελλείψεις προσωπικού και τις δυνατότητες αναβάθμισης του νοσοκομείου. Ο Μανώλης Μάκαρης υποστήριξε ότι το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας πρέπει να αποκτήσει δική του διοίκηση και ανεξάρτητο προϋπολογισμό, ώστε να μπορεί να προγραμματίζει και να διαχειρίζεται τις ανάγκες του. Παράλληλα, ζήτησε την αναθεώρηση του οργανισμού του νοσοκομείου, ο οποίος προβλέπει σήμερα 28 οργανικές θέσεις ειδικευμένων γιατρών, προτείνοντας την αύξησή τους σε 52. Έθεσε επίσης ως προτεραιότητες την ανάπτυξη της Καρδιολογικής και της Ορθοπεδικής, την πρόσληψη μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού και την εξασφάλιση καθημερινής 24ωρης εφημεριακής κάλυψης στις βασικές ειδικότητες. Σε δήλωσή του, ο Μανώλης Μάκαρης ανέφερε: «Δεν αρκούν οι εξαγγελίες και οι αποσπασματικές παρεμβάσεις. Απαιτούμε από το Υπουργείο Υγείας και την 6η Υγειονομική Περιφέρεια ένα συγκεκριμένο, κοστολογημένο και δεσμευτικό σχέδιο αναβάθμισης του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, με σαφές χρονοδιάγραμμα προσλήψεων, ενίσχυσης των κλινικών και αποκατάστασης της διοικητικής του αυτοτέλειας. Η Τριφυλία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιοχή δεύτερης κατηγορίας στην παροχή υπηρεσιών υγείας.

Οι κάτοικοί της έχουν το ίδιο δικαίωμα με όλους τους πολίτες σε σύγχρονες, ασφαλείς και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας πρέπει να ενισχυθεί, να αναπτυχθεί και να αποκτήσει ξανά τη διοικητική του αυτοτέλεια. Η δημόσια υγεία χρειάζεται πράξεις, όχι άλλες υποσχέσεις».