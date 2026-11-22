Σχεδόν 200 ευρώ λιγότερα τον μήνα από τον μέσο εργαζόμενο της χώρας εισέπρατταν οι μισθωτοί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου τον Δεκέμβριο του 2025.

Παρά τις αυξήσεις των τελευταίων ετών, οι αποδοχές στην Πελοπόννησο εξακολουθούν να υπολείπονται σημαντικά του πανελλαδικού μέσου όρου, ενώ η Περιφέρεια υποχώρησε στην 8η θέση της μισθολογικής κατάταξης. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η υστέρηση στις αποδοχές των γυναικών, οι οποίες καταγράφουν τον χαμηλότερο μέσο μισθό μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ για τις κοινές επιχειρήσεις, οι μέσες μηνιαίες μικτές τακτικές αποδοχές στην Πελοπόννησο διαμορφώθηκαν σε 1.012,51 ευρώ, έναντι 1.208,94 ευρώ πανελλαδικά. Η διαφορά φτάνει τα 196,43 ευρώ ή το 16,2% του μέσου μισθού της χώρας.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, οι μέσες αποδοχές στην Πελοπόννησο αυξήθηκαν κατά 31,44 ευρώ, ποσοστό 3,2%. Την ίδια περίοδο, η πανελλαδική αύξηση έφτασε τα 41,69 ευρώ ή 3,6%.

Η μικρότερη αύξηση των αποδοχών στην Πελοπόννησο είχε ως αποτέλεσμα να διευρυνθεί η απόσταση από τον πανελλαδικό μέσο όρο κατά 10,25 ευρώ μέσα σε έναν χρόνο. Παράλληλα, η Περιφέρεια υποχώρησε από την 7η στην 8η θέση της κατάταξης, καθώς τα Ιόνια Νησιά, που το 2024 βρίσκονταν χαμηλότερα, την ξεπέρασαν το 2025.

Η εξέλιξη αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς καταγράφεται σε μια περίοδο γενικευμένης ονομαστικής αύξησης των μισθών. Οι εργαζόμενοι στην Πελοπόννησο είδαν τις αποδοχές τους να αυξάνονται, ωστόσο η αύξηση ήταν μικρότερη από εκείνη που σημειώθηκε στο σύνολο της χώρας.

Η σύγκριση των στοιχείων του Δεκεμβρίου για τα έτη 2023, 2024 και 2025 δείχνει ότι οι μέσες μηνιαίες αποδοχές στην Πελοπόννησο αυξήθηκαν από 874 ευρώ το 2023 σε 981,07 ευρώ το 2024 και 1.012,51 ευρώ το 2025.

Συνολικά, μέσα στη διετία καταγράφηκε ονομαστική αύξηση 138,51 ευρώ ή 15,8%, έναντι αύξησης 10,4% πανελλαδικά.

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης στην Πελοπόννησο σημειώθηκε μεταξύ Δεκεμβρίου 2023 και Δεκεμβρίου 2024, όταν οι μέσες αποδοχές ενισχύθηκαν κατά 107,07 ευρώ. Την περίοδο αυτή η διαφορά από τον πανελλαδικό μέσο όρο περιορίστηκε από 221,37 σε 186,18 ευρώ.

Η τάση αντιστράφηκε το 2025, καθώς οι μισθοί στην Πελοπόννησο αυξήθηκαν με βραδύτερο ρυθμό από τον πανελλαδικό.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι οι αυξήσεις αυτές είναι ονομαστικές και δεν αποτυπώνουν την επίδραση του πληθωρισμού στην αγοραστική δύναμη των εργαζομένων.

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Στην πρώτη θέση της μισθολογικής κατάταξης βρίσκεται η Αττική, όπου οι μέσες μηνιαίες αποδοχές έφτασαν τα 1.354,52 ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025. Η Αττική ήταν μάλιστα η μοναδική Περιφέρεια της χώρας στην οποία ο μέσος μισθός ξεπέρασε τον πανελλαδικό μέσο όρο.

Ακολούθησαν η Στερεά Ελλάδα με 1.183,35 ευρώ και το Νότιο Αιγαίο με 1.141,24 ευρώ. Στην 4η θέση βρέθηκε η Κεντρική Μακεδονία με 1.073,21 ευρώ, στην 5η η Δυτική Μακεδονία με 1.072,34 ευρώ και στην 6η η Κρήτη με 1.066,03 ευρώ.

Τα Ιόνια Νησιά κατέλαβαν την 7η θέση με 1.025,89 ευρώ, ξεπερνώντας την Πελοπόννησο κατά 13,38 ευρώ.

Χαμηλότερες αποδοχές από την Πελοπόννησο καταγράφηκαν στο Βόρειο Αιγαίο (991,31 ευρώ), στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (991,14 ευρώ), στη Θεσσαλία (981,60 ευρώ), στη Δυτική Ελλάδα (974,20 ευρώ) και στην Ήπειρο (963,57 ευρώ).

Η διαφορά μεταξύ Αττικής και Πελοποννήσου έφτασε τα 342,01 ευρώ τον μήνα, ενώ μεταξύ της Πελοποννήσου και της Ηπείρου, που βρίσκεται στην τελευταία θέση, περιορίστηκε στα 48,94 ευρώ.

Στην Πελοπόννησο το μέσο ημερομίσθιο διαμορφώθηκε σε 47,38 ευρώ, έναντι 55,66 ευρώ πανελλαδικά.

ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΣΗ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ακόμη δυσμενέστερη είναι η εικόνα που προκύπτει από την εξέταση των αποδοχών ανά φύλο.

Οι γυναίκες που εργάζονταν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είχαν τον Δεκέμβριο του 2025 μέσες μηνιαίες αποδοχές μόλις 902,67 ευρώ, τις χαμηλότερες μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας.

Ο αντίστοιχος πανελλαδικός μέσος όρος ήταν 1.110,43 ευρώ, δηλαδή 207,76 ευρώ υψηλότερος.

Οι μέσες αποδοχές των ανδρών στην Πελοπόννησο ανήλθαν σε 1.114,34 ευρώ, παρουσιάζοντας διαφορά 211,67 ευρώ σε σχέση με τις γυναίκες.

Πάντως, η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων περιορίστηκε σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, όταν έφτανε τα 235,49 ευρώ. Μέσα σε έναν χρόνο οι μέσες αποδοχές των γυναικών αυξήθηκαν κατά 41 ευρώ, ενώ των ανδρών κατά 17,18 ευρώ.

Η διαφορά αυτή αποτυπώνει την ανισότητα στις μέσες δηλωμένες αποδοχές, χωρίς να σημαίνει κατ' ανάγκην ότι άνδρες και γυναίκες αμείβονται διαφορετικά για την ίδια εργασία. Στα στοιχεία περιλαμβάνονται εργαζόμενοι διαφορετικών ειδικοτήτων, κλάδων και μορφών απασχόλησης.

Τα στοιχεία προέρχονται από τα μηνιαία δελτία απασχόλησης του e-ΕΦΚΑ και αφορούν τις μικτές τακτικές αποδοχές στις κοινές επιχειρήσεις.

Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται τόσο οι εργαζόμενοι πλήρους όσο και εκείνοι μερικής απασχόλησης. Συνεπώς, τα ποσά δεν αντιστοιχούν αποκλειστικά στον μισθό ενός εργαζομένου πλήρους απασχόλησης. Επίσης, στα στοιχεία περιλαμβάνεται και προσωπικό του Δημοσίου που απασχολείται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου.

Οι διαφορές μεταξύ των Περιφερειών επηρεάζονται επομένως από τη σύνθεση της απασχόλησης, την αναλογία πλήρους και μερικής εργασίας, τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων.

Τα δημοσιευμένα περιφερειακά στοιχεία δεν επιτρέπουν χωριστή αποτύπωση των μέσων αποδοχών στη Μεσσηνία.

Σε κάθε περίπτωση, η σύγκριση αναδεικνύει τη σημαντική υστέρηση των μέσων μισθών στην Πελοπόννησο, παρά την αύξηση που καταγράφηκε την τελευταία διετία.

Μέσες μηνιαίες μικτές τακτικές αποδοχές ανά Περιφέρεια

Θέση 2025 Περιφέρεια Δεκ. 2023 Δεκ. 2024 Δεκ. 2025 1 Αττική 1.259,00 1.319,79 1.354,52 2 Στερεά Ελλάδα 1.037,29 1.131,62 1.183,35 3 Νότιο Αιγαίο 990,20 1.098,98 1.141,24 4 Κεντρική Μακεδονία 927,20 1.024,11 1.073,21 5 Δυτική Μακεδονία 818,95 1.041,63 1.072,34 6 Κρήτη 929,87 1.022,72 1.066,03 7 Ιόνια Νησιά 872,78 974,21 1.025,89 8 Πελοπόννησος 874,00 981,07 1.012,51 9 Βόρειο Αιγαίο 859,60 943,03 991,31 10 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 856,77 940,43 991,14 11 Θεσσαλία 850,54 935,73 981,60 12 Δυτική Ελλάδα 841,00 934,64 974,20 13 Ήπειρος 828,99 918,62 963,57 Σύνολο χώρας 1.095,37 1.167,25 1.208,94

Ποσά σε ευρώ. Πηγή: e-ΕΦΚΑ, πίνακας IV.8 των μηνιαίων δελτίων απασχόλησης Δεκεμβρίου 2023, 2024 και 2025.