Τα έργα προστασίας του κάστρου της Μεθώνης και της οικίας Πάτρικ και Τζόαν Λι Φέρμορ στην Καρδαμύλη, η βελτίωση του οδικού δικτύου της Δυτικής Μάνης, η αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας και η ασφάλεια του Φιλιατρινού φράγματος είναι μεταξύ των σημαντικότερων θεμάτων μεσσηνιακού ενδιαφέροντος που θα συζητηθούν αύριο Πέμπτη, στις 10.30 π.μ., στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου στην Τρίπολη.

Συνολικά στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνονται 38 θέματα.

Ειδικότερα, η Περιφερειακή Επιτροπή καλείται να εγκρίνει:

Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για το έργο «Παράκτια έργα προστασίας του δυτικού επιθαλάσσιου τείχους του κάστρου Μεθώνης», την υποβολή πρότασης χρηματοδότησής του από το πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027», καθώς και την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου.

Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Μουσείου Μπενάκη και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για το έργο «Εργα στα δυτικά παράκτια πρανή στην οικία Patrick & Joan Leigh Fermor στην Καρδαμύλη», καθώς και την υποβολή πρότασης χρηματοδότησής του από το πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027».

Την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του έργου «Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Δυτικής Μάνης Π.Ε. Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ, από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Πελοποννήσου 2026-2030.

Τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας», προϋπολογισμού 1.733.400 ευρώ, καθώς και τον πρώτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, την πρώτη συμπληρωματική σύμβαση ήσσονος αξίας και το πρώτο πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών.

Την εξειδίκευση πιστώσεων για την παρακολούθηση μέσω καμερών και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων του Φιλιατρινού φράγματος για 12 μήνες, την εγκατάσταση οργάνων ελέγχου στο φράγμα, την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και τη στελέχωση του Φορέα Λειτουργίας Φράγματος με μηχανικό ασφαλείας.

Το πρακτικό του διαγωνισμού για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας στους ελαιώνες της Μεσσηνίας στο πλαίσιο του προγράμματος δακοκτονίας των ετών 2025-2027.

Μεταξύ των σημαντικότερων θεμάτων της υπόλοιπης Πελοποννήσου είναι η έγκριση των πρακτικών για την ανάθεση του έργου αποκατάστασης της εθνικής οδού Τρίπολης – Πύργου στο Λιβαδάκι, προϋπολογισμού 2,65 εκατ. ευρώ, και του έργου αποκατάστασης του οδικού δικτύου στις περιοχές Βούτσι – Μοναστηράκι – Βιδιάκι και Κοντοβάζαινα – Βελημάχι, προϋπολογισμού 1,1 εκατ. ευρώ.

Επίσης, θα συζητηθούν η δημοπράτηση αντιπλημμυρικών έργων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ανατολικής Μάνης, προϋπολογισμού 900.000 ευρώ, και η δημοπράτηση έργου καθαρισμού και συντήρησης ρεμάτων και χειμάρρων στην Αργολίδα, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του Διαδικτύου.