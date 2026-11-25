Αυξήσεις στους μισθούς για να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια, 13ο και 14ο μισθό, γενναία χρηματοδότηση της δημόσιας παιδείας και υγείας, απαίτησαν οι εργαζόμενοι της Μεσσηνίας που συμμετείχαν σήμερα στην απεργιακή συγκέντρωση στην Καλαμάτα, μπροστά από το ιστορικό Δημαρχείο.

Ζήτησαν να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών και να σταματήσει η χρηματοδότηση για στρατιωτικούς εξοπλισμούς.

Στη συγκέντρωση μετείχαν και αγρότες και μαθητές, ενώ ακολούθησε μεγάλη πορεία με συνθήματα στους δρόμους γύρω από την κεντρική πλατεία.

Στις ομιλίες που έγιναν:

Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς σημείωσε ότι “δεν συμβιβαζόμαστε με τις πολιτικές φτωχοποίησης” και δήλωσε “πως απαιτούμε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, που να καλύπτουν τις απώλειες της αγοραστικής δύναμης. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με προτεραιότητα σε υγεία, παιδεία και πρόνοια”.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Λένα Τομπουλίδου παρατήρησε πως “είμαστε υποστελεχωμένοι και ο μισθός μας δεν φθάνει για όλο τον μήνα. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Κάποιος πρέπει να μας ακούσει”.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Περικλής Κορομηλάς επισήμανε ότι “δεν ανεχόμαστε να εργαζόμαστε και να μην μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια και τέλη Νοεμβρίου να υπάρχουν ακόμα κενά στα σχολεία. Αγωνιζόμαστε για τη ζωή και τα δικαιώματα που μας αξίζουν”.

Ο πρόεδρος της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας Φώτης Γαϊτάνης παρατήρησε ότι “δεν πάει άλλο με τους μισθούς μας που είναι χαμηλότεροι 18% από το 2009. Για τους μισθούς, τους διορισμούς και τα σχολικά κτίρια υπάρχουν περιορισμοί. Για τους πολεμικούς σχεδιασμούς και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων οι περιορισμοί εξαφανίζονται”.

Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας Δημήτρης Τσιλίκας δήλωσε πως “το συνεχώς μειωμένο προσωπικό αδυνατεί να υποστηρίξει τις ανεπτυγμένες υπηρεσίες της δημόσιας υγείας” και ζήτησε αυξήσεις στους μισθούς, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και αύξηση της χρηματοδότησης στη δημόσια υγεία.

Η εκπρόσωπος του Συλλόγου Οικογενειών και Φίλων ΚΕΘΕΑ “Κύτταρο” Κατερίνα Τζούνου τάχθηκε υπέρ της δημόσιας και δωρεάν στεγνής απεξάρτησης και είπε όχι στη μετάλλαξη της θεραπευτικής κοινότητας σε ίδρυμα με φύλαξη.

Ο πρόεδρος του Παμμεσσηνιακού Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Γιώργος Κανέλης επέκρινε την κυβέρνηση που με ψίχουλα προσπαθεί να κοροϊδέψει τον λαό και παρατήρησε πως οι εργαζόμενοι δεν δέχονται την φτώχεια ως κανονικότητα.

Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας Γιάννης Σουρίλας επισήμανε ότι το κόστος παραγωγής έχει εκτιναχθεί και οι τιμές των προϊόντων είναι κάτω του κόστους και τόνισε με αγωνία “δεν ξέρουμε αν θα καλλιεργήσουμε, αν θα μείνουμε στα κτήματά μας, τη γη μας”, ενώ κάλεσε σε στήριξη των αγροτών.

Η πρόεδρος του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας Χρύσα Μάλλιου μίλησε για καθημερινές συνθήκες πολέμου που ζουν οι υγειονομικοί και οι ασθενείς, για υποστελεχωμένες κλινικές, υπερεφημέρευση, μισθούς καθηλωμένους στα επίπεδα του 2009, συνθήκες εργασίες ικανές να βλάψουν την υγεία τους, ερήμωση του ΕΣΥ και αδυναμία βούλησης του υπουργείου να σταματήσει την κατάρρευση.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Μεσσηνίας Παναγιώτης Κουφαλάκος παρατήρησε ότι οι συνταξιούχοι χαιρετίζουν την απεργιακή συγκέντρωση και καταγγέλλουν τον εργατοπατέρα – πολυεκατομμυριούχο Παναγόπουλο της ΓΣΕΕ, που επιχειρεί να φρενάρει τις αντιδράσεις των εργαζομένων.

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Μεσσηνίας Βαγγέλης Λαμπρόπουλος κατήγγειλε ότι βάζουν βάρδια όλη τη νύχτα στο εμπόριο και κάθε εργατική αυθαιρεσία και τόνισε πως παλεύουν για συλλογική σύμβαση εργασίας.