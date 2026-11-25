Τα παραπάνω αναφέρει σε δημοσίευσή του στα social media ο υποψήφιος βουλευτής Μεσσηνίας με το ΠΑΣΟΚ Μενέλαος Γερονικολός, ενώ τονίζει ακόμη: “Υπενθυμίζουμε στον κ. Σγουρό ότι η πολιτική δεν είναι λογιστική πράξη ποσοστών με αντάλλαγμα υπουργικές καρέκλες. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπαίνει σε παζάρια εξουσίας και δεν πρόκειται να γίνει κυβερνητικό συμπλήρωμα της Νέας Δημοκρατίας. Το Κίνημά μας παραμένει αταλάντευτο στις θέσεις του, όπως αυτές σφραγίστηκαν στο συνέδριό μας και στέκεται απέναντι σε όσους επιθυμούν τον ρόλο του «χρήσιμου» εταίρου της δεξιάς, στέκεται απέναντι σε κάθε Σγουρό. Αν ο κ. Σγουρός θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει μετεκλογικές εκπτώσεις, ματαιοπονεί και δεν έχει καμία θέση στην παράταξή μας”.