1. Το ιδιωτικό χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων έχει διαχρονική διαδρομή. Γιγαντώθηκε όμως στα χρόνια της κρίσης και μέχρι σήμερα. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία (ΙΟΒΕ 30.06.2026) το ανεβάζουν στα 421 δις € με αύξηση 22 δις ευρώ το τελευταίο έτος. Το ποσό αυτό του συνολικού χρέους (421 δις) αντιπροσωπεύει το 169% του ΑΕΠ. Η διόγκωσή του οφείλεται σε νέα δάνεια (χρηματοδοτική επέκταση) και σε νέα συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. Το 50% του χρέους είναι οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και μόλις το υπόλοιπο 50% προέρχεται από δάνεια.

• Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται (30.06.26.) σε 238 δις, αντιπροσωπεύοντας το 57% του συνολικού χρέους και από αυτές τα 2/3 αποτελούν οφειλές προς το Δημόσιο. Παράλληλα το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που διακρατούν οι τράπεζες και οι εταιρίες διαχείρισης (servicers) έχει υποχωρήσει στο 28%. Το ενδιαφέρον είναι, ότι οι εταιρίες διαχείρισης κατέχουν και διαχειρίζονται άνω του 90% των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

• Τα παραπάνω στοιχεία οδηγούν στο αναπόφευκτο συμπέρασμα, ότι το ιδιωτικό χρέος εξελίσσεται σε μια βραδυφλεγή βόμβα, επιδεινώνοντας την έντονη υπερχρέωση που εμφανίζει η χώρα μας και οι πολίτες της. Ταυτόχρονα όμως μετατρέπεται και σε πεδίο σύγκρουσης συμφερόντων, αφού οι τράπεζες και οι servicers επιδιώκουν την αλματώδη αύξηση της υπερκερδοφορίας τους σε βάρος των δανειοληπτών, ιδίως των οικονομικά αδύνατων. Πέραν αυτού, η υπαρκτή αδυναμία πολλών αυτοαπασχολουμένων να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους, υπονομεύει τη βιωσιμότητα του ΕΦΚΑ και βάζει σε κίνδυνο την προοπτική, οι σημερινοί εργαζόμενοι να μη λάβουν αξιοπρεπή σύνταξη, όταν έρθει η ώρα αυτή.

2. Οι τιτλοποιήσεις δανείων και η εμπλοκή εταιριών διαχείρισης «κόκκινων» δανείων νομοθετήθηκαν το 2003 επί κυβέρνησης Σημίτη με τον Ν. 3156/2003. Το 2015 η κυβέρνηση Τσίπρα με τους τότε υπουργούς της στη διαπραγμάτευσή με την Τρόικα πρότειναν την ίδρυση bad bank για τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων», όπως είχε γίνει σε άλλες χώρες με μνημόνια. Η Τρόικα απέρριψε την πρόταση και εκείνοι, (ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - κ.ά.) που φώναζαν «Βάστα Σόιμπλε» χαιρέκακα και ανόητα, επικροτούσαν, έστω σιωπηλά. Δεν μπόρεσε όμως η Τρόικα να εμποδίσει την προστασία της πρώτης κατοικίας από εκπλειστηριασμό αλλά και τη θέσπιση κανόνων και περιορισμών απέναντι στην ασυδοσία και την απληστία των funds και των servicers. Συγκεκριμένα:

- Με τον νόμο «Σταθάκη» (Ν. 4.354/2015) μπήκαν δικλείδες. Αυστηρό πλαίσιο αδειοδότησης, λειτουργίας και εποπτείας, επιβολή φορολογίας στις πράξεις των funds και των servicers, προηγούμενη έγγραφη πρόταση βιώσιμης ρύθμισης ως προϋπόθεση πώλησης. Κυρίως όμως είχε ειδική απαγόρευση μεταβίβασης δανείων, που εξασφάλιζαν πρώτη κατοικία σχεδόν όλων των δανειοληπτών.

- Ο παλαιότερος νόμος «Κατσέλη» ( Ν. 3.869/2010) ήταν ένας καλός νόμος, που προστάτευε την πρώτη κατοικία αλλά με περιορισμούς. Διότι, προέβλεπε, ότι για να σώσεις την πρώτη κατοικία σου, θα έπρεπε, αν είχες άλλα περιουσιακά στοιχεία, να τα εκποιήσεις, για να στηρίξεις την κύρια κατοικία σου.

- Ο νόμος Σταθάκη διατήρησε το χαρακτήρα του προηγούμενου νόμου. Αφορούσε, δηλαδή, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που αδυνατούσαν να εξυπηρετήσουν το σύνολο των χρεών του. Επιπλέον όμως κάλυπτε, εκτός από το στεγαστικό δάνειο και άλλα χρέη προς τις τράπεζες, τις ΔΟΥ, τα ασφαλιστικά ταμεία, που μπορούσαν επίσης να ρυθμιστούν δικαστικά. Πρωτίστως, όμως προστάτευε την πρώτη κατοικία της συντριπτικής πλειοψηφίας των νοικοκυριών. Γι' αυτό, από το 2015 - 2019 κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας δεν έγινε, αφού προστατευόταν με τον παραπάνω νόμο.

3. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατήργησε προκλητικά την προστασία της πρώτης κατοικίας και άφησε ασύδοτη και ανεξέλεγκτη τη δράση των funds και των servicers, ειδικά με την ψήφιση του νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 4738/2020), αλλά και με το σχέδιο «Ηρακλής» (Ν. 4.649/2019). Πέρασε τις μαζικές μεταβιβάσεις «κόκκινων» δανείων, μέσα από το νόμο του 2003. Ψήφισε κρατικές εγγυήσεις 24 δις για τα funds και όχι για τους δανειολήπτες. Δηλαδή, το Δημόσιο (όλοι οι φορολογούμενοι) εγγυήθηκαν τις τιτλοποιήσεις των δανείων υπέρ των funds! Πρόσφατα, κρυφά και με τροπολογία της νύχτας ο κ. Πιερρακάκης προσπάθησε να αφαιρέσει προκλητικά στοιχειώδη δικονομικά «όπλα» των δανειοληπτών υπέρ των funds, την οποία απέσυρε μετά την κατακραυγή. Όλες οι παραπάνω αποφάσεις και προκλητικές πράξεις - παραλείψεις της κυβέρνησης οδήγησαν στην αύξηση των πλειστηριασμών και πρώτης κατοικίας (το διάστημα 2020 - 2026) κατά 131 % και σε ανθρώπινα δράματα. Όταν ηλικιωμένοι, ανάπηροι και ευάλωτοι συμπολίτες μας ξεσπιτώνονται χάριν των funds, που αλωνίζουν με τις «πλάτες» της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

-Αυτή είναι η αλήθεια και είναι αποτυπωμένη σε νόμους, ΦΕΚ και κυρίως στην πραγματική ζωή, με την αδιάψευστη παραδοχή, ότι «κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας δεν έγινε επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα».

-Είναι δε απορίας άξιο, γιατί η ηγετική ομάδα του εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ, σε συνεννόηση με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, στην πρόταση συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής για τα κόκκινα δάνεια, συμπεριέλαβαν και τα έτη 2015-20219. Δεν γνωρίζουν τί έγινε το 2015-2019 και ότι η πρώτη κατοικία προστατευόταν; Δεν αντιλαμβάνονται, ότι η ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης «βολεύονται» με την πρόταση αυτή, για να μετακυλήσουν την ευθύνη τους προς τον Αλέξη Τσίπρα; Δεν άκουσαν τις δημόσιες παρεμβάσεις του Κ. Αρβανίτη και του Ευκλείδη Τσακαλώτου;

Όλοι οι πολίτες, αριστεροί και μη, και μνήμη έχουν και αντιλαμβάνονται ότι η αλήθεια είναι πιο ισχυρή από τις «κουτοπονηριές» κάποιων. Γι’ αυτό, μαζί με την καταδίκη της πολιτικής της ΝΔ και του κ. Μητσοτάκη, θα κρίνουν αυστηρά και όποιους, ηθελημένα ή όχι, διευκολύνουν το «αντι-Τσίπρα» μέτωπο και τη Ν.Δ.-