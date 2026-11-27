Το ενδεχόμενο έκπτωσης και του δεύτερου αναδόχου του έργου παγιδοθεσίας για την παρακολούθηση των δακοπληθυσμών στους ελαιώνες της Μεσσηνίας συζητήθηκε χθες στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου.

Η λήψη απόφασης αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής, προκειμένου να υπάρξει πληρέστερη νομική τεκμηρίωση και να εξεταστούν οι ισχυρισμοί του αναδόχου.

Συγκεκριμένα, στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβανόταν η έγκριση πρακτικού της Ομάδας Διοίκησης Προγράμματος Δακοκτονίας για το έργο «Έλεγχος των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας στους ελαιώνες της Π.Ε. Μεσσηνίας, στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, για τα έτη 2025-2026-2027».

Οπως προέκυψε από τη συζήτηση, μετά την έκπτωση του πρώτου αναδόχου λόγω μη τήρησης των συμβατικών του υποχρεώσεων, προβλήματα διαπιστώθηκαν και κατά την εκτέλεση του έργου από τον δεύτερο ανάδοχο.

Μεταξύ άλλων, στη συνεδρίαση έγινε αναφορά σε διαφωνίες σχετικά με τις γεωγραφικές συντεταγμένες των σημείων τοποθέτησης των παγίδων και την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης ζητήθηκε πληρέστερη τεκμηρίωση του πρακτικού της Ομάδας Διοίκησης Προγράμματος Δακοκτονίας, ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενες προσφυγές που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν τη διενέργεια νέου διαγωνισμού και να θέσουν σε κίνδυνο την υλοποίηση του προγράμματος παγιδοθεσίας το 2027.

Εκφράστηκε επίσης προβληματισμός για το γεγονός ότι, εφόσον κηρυχθεί έκπτωτος και ο δεύτερος ανάδοχος, η Περιφέρεια θα κληθεί να προκηρύξει νέο διαγωνισμό σε μια αγορά περιορισμένου αριθμού υποψήφιων αναδόχων.

Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκε πάντως ότι η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων πρέπει να έχει συνέπειες για τους αναδόχους, ενώ έγινε αναφορά και στην κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης.