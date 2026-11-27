Πέρα από τα ζητήματα των μισθών, της ακρίβειας και της αγοραστικής δύναμης, οι συμμετέχοντες στην απεργιακή συγκέντρωση της Τετάρτης στο ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας, ζήτησαν τη στήριξη της δημόσιας υγείας και παιδείας με χρηματοδότηση και προσλήψεις.

Στην τοποθέτησή της η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών της Μεσσηνίας Χρύσα Μάλλιου τόνισε:

“Ειδικά για τα Νοσοκομεία του νομού μας και μέχρι σήμερα καλά κρατεί η τραγική υποστελέχωση σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Στις υποψηφιότητες των παθολόγων του Νοσοκομείου Καλαμάτας είχαμε μόνο μία υποψηφιότητα για 5 θέσεις που προκηρύχθηκαν και μάλιστα μιας συναδέλφου που ήδη υπηρετεί στην (μοναδική πλέον) Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου, ως

επικουρική ιατρός. Αυτή η εξέλιξη, είναι προφανές, πως ουδόλως βελτιώνει την εικόνα στην Παθολογική κλινική, αν δεν προμηνύεται και επιδείνωσή της, καθώς τίθεται ως άμεσο ενδεχόμενο η αποχώρηση και άλλων συναδέλφων, για λόγους μετακίνησης ή συνταξιοδότησης, μετά από τη διαφαινόμενη αδυναμία στήριξης της κλινικής σε ιατρικό προσωπικό.

Παραμένει η πάγια διεκδίκηση μας για την θέσπιση ειδικών οικονομικών κινήτρων για τις θέσεις που προκηρύσσονται και δεν πληρούνται, άρα κηρύσσονται άγονες. Το ίδιο αιτείται και ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας με πρόσφατη απόφασή του, αναγνωρίζοντας ότι η πλήρωση αυτών των θέσεων έχει θεμελιώδη σημασία για την επιβίωση των Νοσοκομείων του νομού.

Επίσης σε οριακή κατάσταση λόγω υποστελέχωσης βρίσκονται: Το Ακτινολογικό Τμήμα. Οι Πνευμονολόγοι. Το Νεφρολογικό Τμήμα. Η Οφθαλμολογική Κλινική. Οι Νευρολόγοι. Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Το Αναισθησιολογικό Τμήμα. Η Ογκολογική Κλινική. Η Παιδιατρική Κλινική”.

Τα προβλήματα αυτά είναι γνωστά και χρόνια. Η κυβέρνηση οφείλει να ακούσει τους νοσοκομειακούς γιατρούς και τον Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας, να θεσπίσει ειδικά οικονομικά κίνητρα για τις θέσεις που κηρύσσονται άγονες. Γιατί πρόκειται για θέσεις παθολόγων, μιας πολύ κρίσιμης ειδικότητας για τη λειτουργία των νοσοκομείων της πατρίδας μας και ιδιαίτερα σε μια περιοχή, όπως η Μεσσηνία, που έχουν την ανάγκη τους οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Για να βρίσκουν την φροντίδα που πρέπει και να λειτουργήσουν ξανά οι δύο Παθολογικές Κλινικές στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.