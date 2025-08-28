Εκδηλώσεις στη μνήμη του Πέτρου Θέμελη

Το Σάββατο 30 Αυγούστου στις 8.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η διάλεξη της προέδρου της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών Εύης Λαμπροπούλου με θέμα «Πέτρος Θέμελης και Aρχαία Μεσσήνη: μία σχέση με ισχυρό αποτύπωμα στην συλλογική μας μνήμη» στο Πολιτιστικό Κέντρο Μεθώνης (πλατεία παραλίας).

Στην ίδια εκδήλωση ο πρόεδρος του συλλόγου Αντώνιος Τσιρίγος θα παρουσιάσει σε σύντομη παρέμβασή του την προσφορά του Π. Θέμελη στη Μεθώνη και στον σύλλογο. Την Κυριακή 31 Αυγούστου στις 9 μ.μ. θα προβληθεί η ταινία «Ο Διάλογος του Θέμελη» του σκηνοθέτη Βαγγέλη Ευθυμίου στην αυλή του σχολείου "Συγγρού" (πλατεία Συγγρού), η οποία προβλήθηκε πριν λίγους μήνες στο Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας. Η είσοδος και στις δύο εκδηλώσεις θα είναι ελεύθερη