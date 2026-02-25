Τον Μάρτιο οι εγγραφές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά για το σχολικό έτος 2026-2027

Από τις 2 έως και τις 23 Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις εγγραφών πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά και, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας, οι γονείς και κηδεμόνες, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TaxisNet, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω των ειδικών πλατφορμών: - «Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο» : https://proti-eggrafi.services.gov.gr - «Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού» : https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η τελική κατανομή των μαθητών και μαθητριών στις σχολικές μονάδες θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, βάσει της μόνιμης διεύθυνσης κατοικίας και των ισχυουσών σχολικών περιφερειών.

Τέλος, από πλευράς υπουργείου σημειώνεται ότι η διαδικασία πραγματοποιείται με πλήρη διαφάνεια, ασφάλεια και ταχύτητα, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση για όλους.

ΑΠΕ - ΜΠΕ