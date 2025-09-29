eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Αναρτήθηκαν τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών για τα έτη 2023 και 2024

Αναρτήθηκαν τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών για τα έτη 2023 και 2024

Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων, «ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν», οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» των βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων Οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία οι ανωτέρω υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, των ετών 2023 και 2024 (χρήσεις 2022 και 2023).

Όπως σημειώνεται από την αρμόδια επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία έτη.


Το πλήθος των δηλώσεων είναι:

-για το έτος 2023, 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλώσεις και,

-για το έτος 2024, 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες δηλώσεις.

Δείτε τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης στον ιστότοπο της Βουλής: https://www.hellenicparliament.gr/Organosi-kai-Leitourgia/epitropi-elegxou-ton-oikonomikon-ton-komaton-kai-ton-vouleftwn/dilosi-periousiakis-katastasis-arxiki


ΑΠΕ-ΜΠΕ

