Αναρτήθηκαν τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών για τα έτη 2023 και 2024

Όπως σημειώνεται από την αρμόδια επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία έτη.
Το πλήθος των δηλώσεων είναι:
-για το έτος 2023, 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλώσεις και,
-για το έτος 2024, 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες δηλώσεις.
Δείτε τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης στον ιστότοπο της Βουλής: https://www.hellenicparliament.gr/Organosi-kai-Leitourgia/epitropi-elegxou-ton-oikonomikon-ton-komaton-kai-ton-vouleftwn/dilosi-periousiakis-katastasis-arxiki
ΑΠΕ-ΜΠΕ