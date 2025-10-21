Έγκριση κοπής 14 δέντρων από τη Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας - Ενστάσεις για τη διαχείριση του πρασίνου

Η απόφαση συνοδεύτηκε από αναφορές για πιθανή προσβολή των πεύκων από μύκητα, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα για την έλλειψη ειδικών στο Δήμο πάνω σε τέτοια ζητήματα. Η αντιπολίτευση στάθηκε στην ορθή συντήρηση που πρέπει να εφαρμοστεί στα δέντρα, ενώ δεν έλειψαν οι αναφορές κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στα προβλήματα που προκύπτουν από λανθασμένες φυτεύσεις προηγούμενων ετών.

Ειδικότερα, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία η έγκριση κοπής δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης. Πρόκειται για έντεκα ξερά πεύκα για λόγους επικινδυνότητας στο υπό κατασκευή υπαίθριο πάρκο ελιάς, για έναν σχίνο (Schinus terebinthifolia) στην πλατεία Αμφείας επίσης για λόγους επικινδυνότητας, μια μουριά στο πεζοδρόμιο επί των οδών Θουκύδίδου και Σπετσών επειδή εμποδίζεται η κατασκευή νεοαναγειρόμενης οικοδομής και η διέλευση οχημάτων στις θέσεις στάθμευσης της πιλοτής, καθώς και για έναν φίκο επί της οδού Κανάρη δίπλα στον Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας λόγω τεχνικών προβλημάτων που έχουν προκληθεί στο ναό από το δέντρο.

«Σας ενημερώνουμε ότι τα πεύκα που βρίσκονται στο άλσος του έργου, σύμφωνα με πληροφορίες που μας μεταφέρθηκαν (καθώς η υπηρεσία μας δεν διαθέτει ειδικές γνώσεις επί του θέματος), ενδέχεται να έχουν προσβληθεί από μύκητα, με αποτέλεσμα να ξηραίνονται σταδιακά («καίγονται»). Σε περίπτωση που το πρόβλημα δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, ελλοχεύει ο κίνδυνος να προσβληθεί το σύνολο των δένδρων, τα οποία στη συνέχεια θα καταστούν επικίνδυνα και θα απαιτήσουν κοπή και απομάκρυνση». Με αυτή την παράγραφο συνοδεύτηκε μέρος της εισήγησης για τα δέντρα του πάρκου ελιάς, επισήμανση που δεν πέρασε απαρατήρητη από τη σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα, αναρωτώμενη γιατί ο Δήμος δεν διαθέτει κάποιον ειδικό επί του θέματος.

Η ίδια στάθηκε στον μεγάλο αριθμό δέντρων που πρέπει να κοπούν όπως και στο ιδιαίτερο κλάδεμα που χρειάζονται, ώστε να μην καταλήγουν να κόβονται αναγκαστικά. Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός εστίασε στο οξύμωρο του θέματος ένα πάρκο ελιάς να έχει πεύκα, υπενθυμίζοντας πως έχει ψηφιστεί η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου, τη στιγμή που η διαδικασία με τα δέντρα το πάει κι άλλο πίσω, με βάση τα λεγόμενα του εργολάβου. Η σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χριστίνα Καντζιλιέρη πρόσθεσε πως θα έπρεπε να υπάρχει το ανάλογο προσωπικό στο Δήμο ώστε να προλαβαίνει τέτοιες καταστάσεις και να μην φτάνουν στο απροχώρητο. Η ίδια σχολίασε πως δεν υπάρχουν πειστικές εισηγήσεις για τις κοπές των δέντρων, κάνοντας λόγο για πρόχειρο χειρισμό. Παράλληλα, συνέστησε φειδώ στο κόψιμο και στο κλάδεμα, φέρνοντας ως παράδειγμα την 23ης Μαρτίου και τη “σφαγή” -όπως είπε- που έγινε.

Ο προεδρεύων της Δημοτικής Επιτροπής - λόγω απουσίας των Θανάση Βασιλόπουλου και Βασίλη Τζαμουράνη- Ανδρέας Καραγιάννης, σχολίασε πως δεν είναι εύκολη υπόθεση για έναν γεωπόνο να κόψει ένα δέντρο “ελαφρά τη καρδία”, τονίζοντας πως σε αρκετά σημεία της πόλης κάποια δέντρα φυτεύτηκαν “όπως κι όπως”, από τον οποιοδήποτε, με αποτέλεσμα κάποια εξ αυτών να παρουσιάζουν σήμερα προβλήματα. Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ και τέως αντιδήμαρχος έφερε ως παράδειγμα φαντάρους όπου κατά το παρελθόν φύτευαν δέντρα σε λάθος θέσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όσο για τα πεύκα στο πάρκο ελιάς εκτίμησε πως δεν ευθύνεται το κλάδεμα αλλά το ότι φθείρονται πολύ εύκολα. «Είναι υπεύθυνα σε όλη την Ελλάδα για τις πολύ μεγάλες φωτιές» πρόσθεσε, προκαλώντας την αντίδραση της Χριστίνας Καντζιλιέρη, η οποία υπογράμμισε πως κύριος υπεύθυνος είναι ο άνθρωπος και όχι η φύση.