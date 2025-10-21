Συνέλευση δέκα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στην Καλαμάτα

Η Συνέλευση πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 16 Οκτωβρίου στην Καλαμάτα, με διοργανωτή το Πανεπιστήμιο. Οι εργασίες της πρώτης και δεύτερης ημέρας φιλοξενήθηκαν στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, ενώ της τρίτης ημέρας στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στον Αντικάλαμο. Στη Συνέλευση συμμετείχαν Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις των δέκα πανεπιστημίων-μελών της Συμμαχίας, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου EUNICE, της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φοιτητών/τριών (EUNICE Student Advisory Board – ESAB), των επιμέρους ομάδων εργασίας και του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, καθώς και η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Anna Zaremba (Policy Officer). Στην εναρκτήρια τελετή της Γενικής Συνέλευσης απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου και οικοδεσπότης της εκδήλωσης, Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών και εθνικών φορέων. Αναφερόμενος στη σημασία των ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών συμμαχιών, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Καθηγητής Δημήτριος Μπουραντώνης, υπογράμμισε την κομβική συμβολή τους στον «μετασχηματισμό των θεμελίων της ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης» και συνεχάρη το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για «τον ενεργό και στρατηγικό του ρόλο» στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών πανεπιστημίων. Οι εργασίες της Συνέλευσης επικεντρώθηκαν στην περαιτέρω ανάπτυξη κοινών στρατηγικών, στην αξιολόγηση της προόδου της συμμαχίας και στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της συμμαχίας για την επίτευξη κοινών στόχων, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της έρευνας, της ακαδημαϊκής προσφοράς και των διεθνών δραστηριοτήτων. Σημαντικό αποτέλεσμα της Συνέλευσης αποτέλεσε η ένταξη του Federal University of Viçosa (Βραζιλία) ως συνεργαζόμενου εταίρου (associated partner), επεκτείνοντας το διεθνές δίκτυο συνεργασίας της Συμμαχίας. Επιπλέον, εγκρίθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας (Memorandum of Agreement – MoA) για το Κοινό Ανοικτό Εργαστήριο (Joint Open Lab – JOL) συμβάλλοντας σε ένα κοινό ερευνητικό οικοσύστημα εντός της Συμμαχία, ενώ παράλληλα καθορίστηκαν νέες στρατηγικές και κατευθυντήριες γραμμές για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των μελών της συμμαχίας στον τομέα της έρευνας. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε επίσης και δραστηριότητες πολιτιστικού χαρακτήρα για την ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε γευσιγνωσία ελαιόλαδου στο Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου Καλαμάτας στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στον Αντικάλαμο Καλαμάτας, ενώ την τελευταία ημέρα της Συνέλευσης, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, οι συμμετέχοντες/ουσες επισκέφτηκαν τον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης. Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής, δήλωσε: «Η Γενική Συνέλευση ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική. Η Συμμαχία EUNICE εξελίσσεται διαρκώς με πολυάριθμες πρωτοβουλίες στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας που επωφελούν όλα τα μέλη των ακαδημαϊκών κοινοτήτων των δέκα πανεπιστημίων-μελών. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να συναντηθούμε, να αναπτύξουμε την κοινή μας στρατηγική και να εργαστούμε για την επίτευξη των στόχων μας παρουσία εκπροσώπων των ελληνικών αλλά και ευρωπαϊκών φορέων».