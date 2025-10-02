Διαβεβαίωση Μπακογιάννη σε Λαμπρόπουλο: Ο ποδηλατόδρομος δεν θα επηρεάσει το σιδηρόδρομο

Επίσης ο κ. Μπακογιάνης αφήνει να εννοηθεί ότι ποδηλάτες θα χρησιμοποιούν κυρίως ποδηλατοδρεζίνες που μπορούν να κινηθούν στη ίδια γραμμή με τα τρένα. Αναλυτικά ο κ. Λαμπρόπουλος δήλωσε «Σχετικά με τον διαγωνισμό εκπόνησης προμελέτης, για τη διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης της σιδηροδρομικής γραμμής Μέγαρα - Κόρινθος - Καλαμάτα παράλληλα και σε άξονα ποδηλάτου και περπατήματος, επικοινώνησα με τον γενικό γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιο Μπακογιάννη, από τον οποίο έλαβα την παρακάτω διευκρινιστική, ξεκάθαρη, καθησυχαστική και χρήσιμη για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου, απάντηση. «Η προμελέτη για τη διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης της Σιδηροδρομικής Γραμμής Μέγαρα - Κόρινθος - Καλαμάτα σε άξονα ποδηλάτου και περπατήματος θα βασιστεί σε Διεθνείς καλές πρακτικές, για τον ποδηλατικό τουρισμό και την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας. Στόχος είναι να αξιολογηθούν και να μελετηθούν εναλλακτικά σενάρια, για την χρήση του άξονα από το ποδήλατο και για την διαμόρφωση των Σιδηροδρομικών Σταθμών, σε φιλικούς χώρους προς τους πεζούς, και τους ποδηλάτες. Απαραίτητος και απαρέγκλιτος όρος είναι, ότι δεν θα επηρεαστεί η υπάρχουσα τροχαία υποδομή, τα ισχύοντα Σιδηροδρομικά συστήματα και ο όποιος προγραμματισμός υπάρχει για την μελλοντική λειτουργία του Σιδηροδρόμου. Η μελέτη θα εξετάσει διαφορετικά σενάρια προσβασιμότητας, χωροταξικής οργάνωσης και ασφαλούς μετακίνησης ποδηλάτων, σε συνάρτηση με Ευρωπαϊκές και Διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, για μετατροπές, ή διαδρομές ήπιων παρεμβάσεων. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα προτείνουν πιθανές παρεμβάσεις, που μπορούν να υλοποιηθούν, χωρίς αφαίρεση, ή τροποποίηση εξοπλισμού Γραμμών με υλικά φιλικά, προς όλους τους χρήστες, ή ακόμα και εξοπλισμό όπως π.χ. ποδηλατοδρεζίνες. Το έργο αυτό αποτελεί συμπληρωματικό βήμα στη βιώσιμη μετακίνηση και δεν επηρεάζει τον χρόνο, ή το πιθανό μέλλον των Σιδηροδρομικών Έργων στον άξονα.»