Ικανοποίηση Νίκα για διατήρηση σιδηροδρομικού δικτύου

«Ευτυχώς το ΤΕΕ στάθηκε στο ύψος του για το Πελοποννησιακό τραίνο και ψήφισε τη διατήρησή της γραμμής και την επαναλειτουργία του τραίνου. Συμπεραίνεται ότι δε θα γίνει ούτε καν μελέτη για τον ποδηλατόδρομο - φιάσκο. Τα αυτογκόλ δεν έχουν τέλος για την κυβέρνηση», δηλώνει ο κ. Νίκας και στη συνέχεια εξηγεί: «Οσον αφορά στη σχέση μου με τον ΟΣΕ ως δήμαρχος πάντα επεδίωκα τη συνεργασία που απέφερε γόνιμους καρπούς. Συγκεκριμένα, την κατάλληλη προσαρμογή δρόμων κ γραμμής στις διασταυρώσεις (Ασπρόχωμα, Σωτήρα, Δημαρχείο, Αρτέμιδος κλπ,) όπου θυμόσαστε τις διαμαρτυρίες των οδηγών για τους κραδασμούς, την ενοικίαση των δύο σιδηροδρομικών σταθμών (κεντρικού και πάρκου) όπου κυρίως ο πρώτος είχε μεταβληθεί σε κέντρο παρανομίας, τη λειτουργία θερινού κινηματογράφου κ.λ.π. Μακάρι να έδιναν και τους σταθμούς στο Ασπρόχωμα, Πλατύ και Αρι. Τα ενοίκια προς ΟΣΕ καλύπτονται από την ενοικίαση των χώρων από το δήμο. Επίσης καμιά γραμμή δεν τσιμεντοστρώθηκε (διοικητήριο). Υπάρχει δίπλα, καλυμμένη από χώματα και χορτάρια. Τώρα ο χώρος αυτός είναι από τους ομορφότερους της πόλης. Το πιο σημαντικό είναι ότι το πάρκο κερδήθηκε ιδιοκτησιακά από το Δήμο μας το 2012, γιατί είχε λήξει η 20ετής παραχώρηση και προορίζονταν από τον ΟΣΕ/ ΓΑΙΟΣΕ για εμπορικό κέντρο. Ως τέως περιφερειάρχης θεωρώ τον ΟΣΕ απολύτως υπεύθυνο για την μη προώθηση εκσυγχρονισμού της γραμμής Κόρινθος – Ναύπλιο, παρά τη διάθεση από το ΠΕΠ 12 εκατ. ευρώ και την έγκριση ης Ε.Ε. Νομίζω κατόπιν εντολής».