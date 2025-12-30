Πέντε εστίες έντασης που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο το 2026

Ο κόσμος εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας, με πολλαπλές συγκρούσεις να εξελίσσονται ταυτόχρονα και μεγάλες δυνάμεις να δοκιμάζουν τα όρια της διεθνούς ισορροπίας.

Σύμφωνα με ανάλυση του Independent, πέντε συγκεκριμένες εστίες έντασης ξεχωρίζουν ως τα πιο επικίνδυνα σημεία του πλανήτη, καθώς ένα λάθος, μια πρόκληση ή ένα απρόβλεπτο γεγονός θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερη σύρραξη τα επόμενα χρόνια.

Αν και οι αναλυτές δεν προβλέπουν απαραίτητα έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο, προειδοποιούν ότι ένας «τυχαίος σπινθήρας» σε ένα από αυτά τα μέτωπα μπορεί να κλιμακώσει την ένταση πολύ πέρα από τα τοπικά σύνορα.

Βαλτική – Ρωσία και ΝΑΤΟ

Η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ευρωπαϊκών κρατών της Ατλαντικής Συμμαχίας παραμένει υψηλή. Η Μόσχα έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να μάχεται στην Ουκρανία μέχρι την πλήρη νίκη και μπορεί να προκαλέσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ σε σημεία όπως οι Βαλτικές χώρες και η περιοχή γύρω από το Καλίνινγκραντ.

Νότια Αμερική – ΗΠΑ και Βενεζουέλα

Μια πιθανή αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να έχει ευρύτερες συνέπειες στην ηπειρωτική σταθερότητα και να ενισχύσει εντάσεις με άλλες μεγάλες δυνάμεις που έχουν ενεργό ρόλο στην περιοχή.

Μέση Ανατολή και Αφρική

Η Μέση Ανατολή και η Αφρική παραμένουν «ηφαίστεια» συγκρούσεων, με εμπόλεμες ζώνες στο Σουδάν, την Υεμένη, τη Γάζα και αλλού. Η κατάσταση είναι ρευστή, με ομάδες και χώρες να χρησιμοποιούν αντιπροσώπους σε διαμάχες που μπορούν να επεκταθούν.

Νότια Ασία – Πακιστάν, Ινδία και Κίνα

Οι εντάσεις στα σύνορα Ινδίας-Πακιστάν και Ινδίας-Κίνας παραμένουν σημαντικές και μπορούν να εξελιχθούν σε ευρύτερες συγκρούσεις

Ταϊβάν – Κίνα και ΗΠΑ

Η πιθανότητα μιας στρατιωτικής ενέργειας της Κίνας κατά της Ταϊβάν είναι ανάμεσα στις πιο επικίνδυνες εστίες. Το άρθρο τονίζει ότι μια αποτυχημένη ή ανορθόδοξη επιχείρηση κατά της Ταϊβάν θα μπορούσε να προκαλέσει ευρεία αντίδραση από ΗΠΑ, Ινδία, Ιαπωνία και Αυστραλία, με κίνδυνο μια γενικευμένη σύγκρουση διεθνούς εμβέλειας.

Νέες μορφές «αόρατης» απειλής: Το φαινόμενο «black jellyfish»

Το άρθρο κατονομάζει επίσης μια σύγχρονη μορφή απειλής που αποκαλείται «black jellyfish» – ένα σύμβολο για νέους, λιγότερο ορατούς τρόπους πολέμου, όπως:

κυβερνοεπιθέσεις

πληροφορικές επιχειρήσεις

βιολογικά και χημικά όπλα που είναι δύσκολο να εντοπιστούν

Αυτές οι μορφές μπορεί να αποδειχθούν πολύ πιο επικίνδυνες από τα παραδοσιακά όπλα, ειδικά αν χρησιμοποιηθούν από μη κρατικούς παράγοντες.

