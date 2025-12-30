Ξεχωριστές εορταστικές εκδηλώσεις και δράσεις στην Καλαμάτα

Ξεχωριστές ήταν οι δράσεις για μικρούς και μεγάλους που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας και στο Θέατρο Βαγόνι στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων.

Αρχικά παρουσιάστηκε στο Θέατρο Βαγόνι από την ομάδα Αυτοσχέδια Σκηνή παράσταση κουκλοθέατρου με τίτλο "Το Κοριτσάκι με τα Σπίρτα ήταν… Σπίρτο".

Λίγες ώρες αργότερα, στο Μέγαρο Χορού οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν παράσταση βωβού κινηματογράφου με ζωντανή μουσική από τους Moving Band του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, σε συνεργασία με την Filmhouse - Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν εμβληματικές φιγούρες της παγκόσμιας κωμωδίας, όπως οι Σταν Λώρελ και Όλιβερ Χάρντι, αλλά και ο Μπάστερ Κήτον.