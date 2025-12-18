H Αννα Διαμαντοπούλου στην Καλαμάτα: “Εμφαση στην παραγωγή και τη δημοκρατία δίνει το ΠΑΣΟΚ”

Στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ αλλά και σε επίκαιρα ζητήματα αναφέρθηκε η Αννα Διαμαντοπούλου, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου και υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού, στην εκδήλωση που διοργάνωσε χθες στην Καλαμάτα η Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου.

Στην εκδήλωση που έγινε στο ξενοδοχείο “REX”, η κα. Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε αρχικά στη διεθνή κατάσταση, σημειώνοντας ότι στην εποχή του πολέμου της Ουκρανίας και στην εποχή του Τραμπ ο καθένας κοιτάζει τον εαυτό του και η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως πρέπει.

Στην συνέχεια τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σταθερό προσανατολισμό στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Οτι το ΠΑΣΟΚ πρεσβεύει την πιο πετυχημένη ιδεολογία που είναι η σοσιαλδημοκρατία, η οποία πρεσβεύει ένα κράτος με κανόνες και υποστήριξη της εργασίας και της δημοκρατίας.

Οσον αφορά το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για τρεις ενότητες. Την παραγωγή, την αναδιανομή και την δημοκρατία. Επέκρινε την κυβέρνηση για ανελεύθερη δημοκρατία, ότι ελέγχει τα μέσα ενημέρωσης. Τόνισε ότι ΠΑΣΟΚ σκοπεύει να αλλάξει τον τρόπο ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Για την οικονομία, σημείωσε ότι παραμένει το ίδιο μοντέλο παραγωγής που οδήγησε στη χρεωκοπία. Για τους αγρότες, επισήμανε το αυξημένο κόστος παραγωγής ενώ σημείωσε ότι δεν έχουν καταβληθεί στους κτηνοτρόφους οι αποζημιώσεις για την ζημιά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.