Νέες προβολές από τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας

Ο Ιανουάριος είναι ο μήνας των συνεπειών. Το συμβάν —το τυχαίο ή το μοιραίο— γίνεται στον κινηματογράφο ο καταλύτης που αποκαλύπτει χαρακτήρες, διαβρώνει βεβαιότητες και φέρνει στην επιφάνεια τις ηθικές ρωγμές της κοινωνίας.

Στην ενότητα «Το συμβάν», η Νέα Κινηματογραφική Λέσχη παρουσιάζει τέσσερις ταινίες από διαφορετικές χώρες και εποχές, ενωμένες από ένα κοινό νήμα: ένα γεγονός που δεν μπορεί να ανακληθεί, με επίκεντρο τον πρόσφατο Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ Καννών. Από το συλλογικό τραύμα και την καταστολή στην πολιτική ενοχή, και από το ατομικό λάθος στη σκληρή λογική της κοινωνικής ανισότητας, οι ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με τις επιλογές τους — ή με την αδυναμία να τις αποφύγουν. Σήμερα, στις 9.15 μ.μ., στο αμφιθέατρο «Θόδωρος Αγγελόπουλος», στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, προβάλλεται η ταινία «Σιωπηλός γάμος», σε σκηνοθεσία Χοράτσιου Μαλαέλε. Πρωταγωνιστούν οι Meda Andreea Victor, Alexandru Potocean και Valentin Teodosiu.

"ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΓΑΜΟΣ"

Σε ένα μικρό χωριό της Ρουμανίας τη δεκαετία του ’50, ένα νεαρό ζευγάρι ετοιμάζεται να γιορτάσει τον γάμο του. Την ίδια ακριβώς ημέρα, όμως, ανακοινώνεται ο θάνατος του Στάλιν και το κράτος επιβάλλει εθνικό πένθος: κάθε μορφή διασκέδασης απαγορεύεται αυστηρά. Ο γάμος δεν ακυρώνεται — απλώς μετατρέπεται σε μια παράλογη τελετουργία σιωπής. Οι καλεσμένοι αποφασίζουν να συνεχίσουν το γλέντι χωρίς μουσική, χωρίς φωνές, χωρίς γέλια. Το τραπέζι στρώνεται, το κρασί ρέει, αλλά κάθε κίνηση γίνεται ψιθυριστά και κάθε έκφραση χαράς καταπιέζεται. Μέσα από αυτή τη φαρσική συνθήκη, η ταινία ξεδιπλώνει σταδιακά μια βαθιά πολιτική αλληγορία για τον ολοκληρωτισμό, τον φόβο και την υποκρισία που διαπερνούν την καθημερινή ζωή. Ο Χοράτσιου Μαλαέλε συνδυάζει το πικρό χιούμορ με τη συλλογική μνήμη, μετατρέποντας ένα ιστορικό συμβάν σε μια συγκινητική και ταυτόχρονα σαρκαστική καταγγελία της καταστολής. Το γέλιο μπλέκεται με τη θλίψη και η σιωπή γίνεται η πιο εκκωφαντική μορφή αντίστασης, σε μια ντελιριακή ταινία που θυμίζει τον Κουστουρίτσα στις καλύτερες στιγμές του.

Ακολουθούν οι ταινίες: «Ενα απλό ατύχημα» την Πέμπτη 15/1, «Ο θάνατος ενός ποδηλάτη» την Πέμπτη 22/1 και «Το ανθρώπινο κεφάλαιο» την Πέμπτη 29/1. Η είσοδος είναι 5 ευρώ, 3 ευρώ για ανέργους και φοιτητές, ενώ για άτομα κάτω των 18 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη.