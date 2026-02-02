Επίτιμος δημότης Καλαμάτας με βέλη κατά Μητσοτάκη ο Κώστας Καραμανλής

Βέλη κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, σήμερα το μεσημέρι, από την Καλαμάτα, γιορτή της πολιούχου της Παναγίας Υπαπαντής, κατά την τελετή ανακήρυξής του σε επίτιμο δημότη της πόλης, στο συνεδριακό κέντρο του “Ελίτ”.

“Και ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά ή μεταφορικά”, συνέστησε ο Κ. Καραμανλής, αναφερόμενος στη διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, που καθόταν λίγα μέτρα πιο πέρα.

Εκφράζοντας τη διαφωνία του με την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις σχέσεις της χώρας μας με την Τουρκία, παρατήρησε “έχοντας πάντα δίπλα της έναν δύσκολο γείτονα, που μεθοδικά και συστηματικά επιχειρεί να ανατρέψει το υφιστάμενο status quo στην περιοχή μας, όπως αυτό προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης, το Δίκαιο της Θάλασσας και άλλες διεθνείς συμφωνίες. Που επιχειρεί με ακραίες προκλήσεις, όπως η τελευταία αορίστου διαρκείας NAVTEX που εξέδωσε, να επιβάλλει με την απειλή χρήσης βίας τις αυθαίρετες διεκδικήσεις της, τα αναθεωρητικά της ιδεολογήματα και τις ηγεμονικές της βλέψεις. Και μάλιστα τις παραμονές της προγραμματισμένης συνάντησης κορυφής Ελλάδας-Τουρκίας. Γι’ αυτό θα τονίσω για μια ακόμη φορά πόσο σημαντικό είναι να προβάλλουμε ξεκάθαρα τις θέσεις μας, να μην στέλνουμε επαμφοτερίζοντα μηνύματα που μπορεί να εκλαμβάνονται ως υποχωρητικότητα, να ενισχύουμε διαρκώς το αξιόμαχο και το φρόνημα των ενόπλων μας δυνάμεων. Πάνω απ’ όλα να σφυρηλατούμε καθημερινά πνεύμα αποφασιστικότητας, εθνικής συνεννόησης και υπεράσπισης των δικαίων του Ελληνισμού”.

Οσον αφορά την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη Δικαιοσύνη, στέλνοντας μήνυμα προς την κυβέρνηση, ο Κ. Καραμανλής επισήμανε: “Είναι ανάγκη να ξεφύγουμε από τις ακρότητες και την τοξικότητα που συχνά χαρακτηρίζουν τον δημόσιο βίο. Είναι ανάγκη να αποκαταστήσουμε την τραυματισμένη σήμερα εμπιστοσύνη στους θεσμούς και πρωτίστως στη Δικαιοσύνη. Είναι ανάγκη να πεισθούν οι πολίτες ότι το πολιτικό σύστημα και μάλιστα η κοινοβουλευτική δημοκρατία λειτουργεί προς όφελός τους και όχι προς όφελος των λίγων προνομιούχων. Είναι ανάγκη όσοι διακονούν τον δημόσιο βίο να εκπέμπουν ταπεινότητα και σεμνότητα και όχι αλαζονεία και αυταρέσκεια”.

Στην αρχή της ομιλίας του ο πρώην πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο, “ο οποίος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανακήρυξή μου σε Επίτιμο Δημότη της πόλης” και τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο και το Δημοτικό Συμβούλιο “για την αποδοχή της πρότασης. Η ευγνωμοσύνη μου για την απόφασή σας εδράζεται στην αιτιολόγησή της. Γιατί το πρώτο κίνητρό μου σε όλη την πορεία μου υπήρξε και παραμένει πάντα η προσφορά στον τόπο”.

Ο Κ. Καραμανλής ευχαρίστησε για την παρουσία του “τον αγαπητό μας Πρόεδρο Προκόπη Παυλόπουλο. Έναν επιφανή Μεσσήνιο, λαμπρό ακαδημαϊκό και πολιτικό με αξιοζήλευτη σταδιοδρομία, κορυφαίος σταθμός της οποίας ήταν η υποδειγματική θητεία του ως Πρόεδρος της ελληνικής Δημοκρατίας. Φίλε Πρόεδρε η παρουσία σας με τιμά ιδιαίτερα”.

Και χαιρέτισε “τον φίλο πρόεδρο, πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά”, αναφέροντας: “Πλήρως αφοσιωμένος στην Μεσσηνία και τους ανθρώπους της. Γνήσιος πατριώτης, ασυμβίβαστος αγωνιστής για τα εθνικά δίκαια, πάντα παρών για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Μας συνδέουν κοινοί αγώνες, κοινές αγωνίες. Από σήμερα φίλε Αντώνη είμαστε και συντοπίτες”.

Ο Κ. Καραμανλής εξέφρασε την βαθιά του ευγνωμοσύνη για την ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη της Καλαμάτας”, αναφέροντας ότι “την θεωρώ ως μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει”.

Στην αρχή της εκδήλωσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αναστάσιος Ηλιόπουλος διάβασε την (κατά πλειοψηφία) απόφαση του Σώματος για την ανακήρυξη του Κώστα Καραμανλή σε επίτιμο δημότη.

Ο πρόεδρος επέδωσε στον πρώην πρωθυπουργό το ψήφισμα της ανακήρυξης και ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος το χρυσό κλειδί της πόλης και τη Διακήρυξη της Μεσσηνιακής Γερουσίας προς τις Ευρωπαϊκάς Αυλάς.

Στην προσφώνησή του ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος, αναφερόμενος στον Κ. Καραμανλή, είπε, μεταξύ άλλων, ότι “η ανακήρυξή σας ως επίτιμου δημότη του Δήμου Καλαμάτας αποτελεί, πρωτίστως, μια πράξη θεσμικής αναγνώρισης της προσφοράς σας προς την πατρίδα.

Της ανάληψης ευθύνης που επωμιστήκατε ως πρωθυπουργός της Ελλάδας την κρίσιμη περίοδο 2004-2009 και της συμβολής σας στη συλλογική πορεία της χώρας μας. Κατά τη θητεία σας ως πρωθυπουργός της Ελλάδας, υπηρετήσατε το αξίωμά σας με πολιτικό ήθος και προσωπική αξιοπρέπεια. Υπερασπιστήκατε κρίσιμα εθνικά ζητήματα με καθαρό και αποφασιστικό τρόπο”.

Για την προσφορά του στην πόλη, ο δήμαρχος υποστήριξε ότι “κατά την περίοδο της πρωθυπουργικής σας θητείας, η πόλη μας εντάχθηκε σε έναν ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό που αντιμετώπισε την Καλαμάτα όχι ως περιφέρεια, αλλά ως δυναμικό πόλο ανάπτυξης της Νότιας Πελοποννήσου. Η συνδρομή σας υπήρξε κρίσιμη και οι παρεμβάσεις σας καταλυτικές”.

Και αναφέρθηκε στον αυτοκινητόδρομος του “Μορέα”, την περιμετρική οδό, το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, “έργο με ισχυρό πολιτιστικό αποτύπωμα, έργο που κοπίασαν πολλές κυβερνήσεις, θεμελιώθηκε κατά την πρωθυπουργία σας, τη διάνοιξη της οδού Βασιλέως Γεωργίου, “το Αεροδρόμιο Καλαμάτας, που σταδιακά με την ολοκλήρωση της μεγάλης επένδυσης στο Costa Navarino -έργο που επίσης συνδράματε στο να υλοποιηθεί-, εξελίχθηκε σε πύλη εισόδου ως Διεθνής Αερολιμένας που φέρει το όνομα του αείμνηστου ευεργέτη Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου”, την ουσιαστική ανάπτυξη των Σχολών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα, την ίδρυση και λειτουργία του Εφετείου Καλαμάτας.

Καταλήγοντας, απευθυνόμενος προς τον Κ. Καραμανλή, ο δήμαρχος δήλωσε ότι ο Δήμος Καλαμάτας τον ανακηρύσσει σήμερα επίτιμο δημότη του Δήμου Καλαμάτας, “ως ένδειξη βαθύτατης τιμής προς το πρόσωπό σας και το αξίωμα που υπηρετήσατε με πίστη και αφοσίωση, αναγνωρίζοντας την ουσιαστική συμβολή σας στην αναπτυξιακή πορεία και τη σύγχρονη φυσιογνωμία της πόλης μας”.